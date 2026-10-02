 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Trabajo por cuenta propia en Colombia: necesidad o elección y pocas garantías

El llamado "autoempleo" o rebusque es otra cara de la informalidad: para muchos es el sustento diario, pero este empleo también puede poner en riesgo el futuro económico de quienes lo ejercen. En Colombia y Latinoamérica, los esfuerzos han apuntado a que más trabajadores pasen a la formalidad. ¿Y si lo que falta es una mirada integral del asunto?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Sophie Echappé Palomino
Vecinos de la Plaza El RIncón, en Suba, piden a las autoridades recuperar el espacio público.
Imagen de referencia.
Foto: Laura Rojas - CrossmediaLab de la Utadeo

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Generalmente la informalidad se entiende como la situación de trabajadores que no están cubiertos por el sistema de protección social. De acuerdo con el DANE, se considera trabajador informal a quien no cuenta con cotizaciones a salud ni a pensión en su vinculación laboral actual, sea como asalariado, empleado doméstico, o incluso trabajador familiar sin remuneración. De hecho, algunas definiciones sugieren que el empleo informal se ubica al "margen de la ley", es decir, como si fuera un ejercicio ilegal. Basta con ver cómo actúan las fuerzas…

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición. sechappe@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economía popular

Empleo en Colombia

Informalidad

Trabajo formal e informal
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido