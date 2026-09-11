La informalidad en Colombia sigue por encima del 50 % 

Además, la brecha de informalidad entre áreas rurales y áreas metropolitanas sigue por arriba del 40 % para el trimestre de mayo a julio de 2026. En las ciudades y áreas metropolitanas el porcentaje de personas ocupadas informales estuvo entre el 40,6 % y el 41,9 %, mientras que en centros poblados y rural disperso la proporción fue de 83,2 % en…

En Colombia, el desempleo bajó a 8,1 % en julio de 2026. Sin embargo, más de la mitad de las personas que trabajan en el país lo hacen sin un contrato formal, ni un acceso pleno a la seguridad social.

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Además, la brecha de informalidad entre áreas rurales y áreas metropolitanas sigue por arriba del 40 % para el trimestre de mayo a julio de 2026. En las ciudades y áreas metropolitanas el porcentaje de personas ocupadas informales estuvo entre el 40,6 % y el 41,9 %, mientras que en centros poblados y rural disperso la proporción fue de 83,2 % en el mismo periodo.

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Según la investigadora Roxana Glavanov, de la OCDE, la informalidad es más recurrente en las zonas rurales porque ahí los empleos suelen ser temporales, algunos vinculados al trabajo de la familia y muchos también a la agricultura. Glavanov pone el ejemplo de América Latina, “en toda la región, alrededor de dos tercios de la población viven en hogares que dependen del trabajo informal”.

Además afirma que “el trabajo informal suele ser mal remunerado: los trabajadores en la informalidad ganan en promedio alrededor de un 60 % menos que los trabajadores en la formalidad, y muchos perciben ingresos por debajo del salario mínimo”.

En 2023, Colombia se posicionó en el puesto número 14 de los países de la región con mayores tasas de informalidad.

Este año a nivel nacional, la informalidad bajó 0,4 puntos porcentuales en comparación con los mismos tres meses del año 2025, según cifras del Dane. Pasó de 55 % a 54,6 %. De hecho, desde mayo – julio de 2021 la cifra ha ido bajando poco a poco, pues en ese momento la informalidad estaba en 59,1 %, casi 5 puntos porcentuales más que ahora.

Las ciudades que presentaron mayor proporción de trabajo informal fueron: Sincelejo, Riohacha, Cúcuta, Montería y Valledupar.

¿En dónde trabajan las personas que hacen parte del mercado laboral informal? Para esos tres meses de 2026, el 84,7 % de las personas trabajan en microempresas de manera informal y el 20,6 % trabajan en empresas pequeñas.

Estas microempresas pueden ser incluso de familiares o emprendimientos propios o suelen ser empleos que cumplen con las necesidades económicas diarias, aún si este tipo de sustento no les permite tener ahorros financieros.

Un estudio del Banco de la República encontró que el costo de formalizar una empresa en Colombia, desde los trámites, los impuestos a la nómina y las rigideces del marco legal, actúa como una barrera que lleva a que muchos negocios permanezcan en la informalidad, especialmente entre las empresas más pequeñas.

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