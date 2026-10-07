Transportadores alistan 45.480 vehículos para reactivar los viajes tras el terremoto 

En 2025, las terminales de Buga, Manizales, Pereira, Tuluá, Cali y Armenia registraron 2.480.368 pasajeros, mientras que en 2026 fueron 1.399.433 pasajeros.

Después del terremoto la reactivación económica ha sido prioridad para diversos sectores, entre estos el transporte. Hace poco menos de un mes seis terminales de buses intermunicipales en el occidente del país habían registrado una caída del 43,6 % en el número de pasajeros (en comparación a septiembre de 2025).

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Ante esta disminución, los transportadores intermunicipales alistaron 45.480 vehículos para movilizar el transporte terrestre durante esta semana de receso escolar. Entre ellos, 41.280 hacen parte de la oferta habitual de transporte intermunicipal y habilitarán otros 4.200 por el incremento de la demanda vacacional, según informa la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt).

“El sector transportador invita a los colombianos a elegir destinos nacionales, utilizar el transporte terrestre intermunicipal legal y contribuir a la recuperación económica de las regiones, especialmente aquellas que aún enfrentan los efectos del terremoto como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó”, sostiene la Aditt.

Desde la asociación impulsan estos viajes para reactivar las economías locales, fortalecer el turismo regional y generar nuevos ingresos para otros sectores, no solo el de transportes, sino también el de hoteles, restaurantes y otros comerciantes.

En contexto: Más de un millón de pasajeros dejaron de viajar por carretera tras el terremoto

Para tomar este transporte intermunicipal, la Aditt recomienda que se compren los pasajes con anticipación y vía internet, esto debido al auge de pasajeros durante estos días.

“Esta semana de receso invitamos a los colombianos a salir de casa, conocer nuevos destinos nacionales, apoyar a las regiones y hacerlo siempre de manera segura y legal”, señaló José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt.

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