UNGRD anunció inversión por COP 38.900 millones para enfrentar fenómeno de El Niño

En este contexto, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) convocó a una mesa técnica con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para conversar sobre las posibilidades de gestión que permitirán mitigar los impactos del fenómeno de El Niño.

El fenómeno de El Niño tiene probabilidades de extenderse hasta el próximo febrero de 2027, según la Organización Meteorológica Mundial. Es posible que durante los próximos meses las inundaciones, sequías y el calor extremo continúen o se intensifiquen.

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La UNGRD destinó COP 38.900 millones para acciones que involucran equipos, instituciones estatales, capacitaciones y apoyo internacional.

El monto, según la entidad, se destinó a la dotación de equipos y vehículos para cuerpos de bomberos, capacitación a coordinadores territoriales y formación bomberos indígenas mediante Bremif (Brigadistas Especialistas en Manejo Integral del Fuego). También para fortalecer la respuesta de las Fuerzas Militares, mejorar las capacidades de Parques Nacionales Naturales de Colombia y gestión para el apoyo internacional de países como Chile, España, Estados Unidos y Canadá.

Según la UNGRD, un bosque afectado por incendios puede tardar hasta 80 años en recuperarse. Entre los principales riesgos están la reducción de las fuentes hídricas, las dificultades en el abastecimiento de agua, el incremento del riesgo de incendios forestales, las afectaciones a la seguridad alimentaria y los posibles impactos en el suministro de energía.

Ese impacto también se traslada al bolsillo de las y los colombianos y a la economía en general. Según un informe de Anif, el fenómeno de El Niño reduce el crecimiento económico y presiona al alza la inflación, con un impacto estimado de 0,56 % menos en el crecimiento del sector agropecuario y de 0,47 % en el energético. El informe calcula, además, que cerca del 19 % de la canasta de consumo de los hogares colombianos podría verse afectada por las mayores temperaturas, en buena parte porque la sequía obliga a depender más de las plantas térmicas para generar electricidad.

Como parte de la gestión, la UNGRD dispuso un visor público que permite consultar, departamento por departamento y municipio por municipio, los posibles impactos del fenómeno de El Niño en el país durante el episodio de El Niño de 2023-2024. La herramienta está pensada para que alcaldías, gobernaciones, entidades operativas, organismos de socorro, sectores productivos y la ciudadanía en general puedan usarla como referencia para tomar decisiones.

En contexto: Estos gráficos le ayudan a dimensionar los incendios y a prepararse para lo que viene | EL ESPECTADOR

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