El cierre se debe a los trabajos en la nueva calzada entre Chirajara y Fundadores. Coviandina informó que requieren “ubicar una torre grúa; así como la colocación de los carros de avance dentro del proceso constructivo de los voladizos de la pila seis del puente 5 en el sector de Susumuco (k69+000) jurisdicción de Guayabetal”.

Actividades que obligatoriamente interfieren con la movilidad de la vía y no pueden realizarse con la circulación de vehículos, por la seguridad de los usuarios.

También puede leer: Adjudican contrato para construir el viaducto del kilómetro 58 de la vía al llano

La concesionaria señaló que previo al cierre se informará en diferentes puntos de control:

Sentido Bogotá – Villavicencio: K00+000 – 8:45 p.m.; K35+000 El Tablón – 9:15 p.m.; Peaje Naranjal – 9:40 p.m.

Sentido Villavicencio - Bogotá: Túnel Buenavista – 9:30 p.m.; peaje Pipiral 9:45 p.m.

Asimismo, Coviandina dijo que teniendo en cuenta la implementación del Plan de Manejo de Tráfico, para el paso de vehículos de carga pesada y con restricción por los túneles Bijagual y Buenavista la caravana programada en el horario de las 10:00 de la noche, se adelantará para las 9:00 de la noche.

La Policía de Tránsito y Transporte será la encargada de la coordinación, los demás pasos controlados se realizarán en los horarios establecidos (04:00 a.m. a 06:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 m y 04:00 p.m. a 06:00 p.m.).

“Por lo anterior, les recomendamos programar su viaje con anterioridad, tener en cuenta la señalización instalada en el sector, así como la información que será suministrada por los controladores de tráfico y las autoridades respectivas”, señalaron en un comunicado.

Lea también: Los cuestionamientos a la solución definitiva del kilómetro 58 de la vía al Llano