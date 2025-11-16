Logo El Espectador
Vía al Llano hoy: restricciones y estado de la vía si viaja este domingo

El kilómetro 18 fue reabierto y hay paso en ambos sentidos, pero la vía aún presenta cierres parciales y pasos a un solo carril en varios tramos. Si viaja este domingo, revise el estado del corredor y las recomendaciones de las autoridades.

Redacción Economía
16 de noviembre de 2025 - 03:21 p. m.
Tráfico sobre la vía al Llano. Imagen de referencia.
Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
En pleno puente festivo, la vía al Llano amaneció este domingo con mejor panorama que el del sábado, pero aún con varias restricciones para quienes piensan viajar entre Bogotá y Villavicencio.

Así está la vía al Llano

De acuerdo con el más reciente reporte de Coviandina, el k18+000 está habilitado en ambos sentidos, lo que normaliza uno de los tramos más sensibles del corredor. El presidente Gustavo Petro confirmó en sus redes la reapertura del paso en el kilómetro 18.

Sin embargo, se mantiene el cierre preventivo del carril derecho entre los kilómetros 36+500 y 37+100, así como el paso a un solo carril por el túnel de Quebradablanca y en el k69+350 en sentido Bogotá–Villavicencio durante las 24 horas. Estas medidas pueden generar lentitud y aumentos en los tiempos de desplazamiento.

Por ahora, el clima juega a favor: el Puesto de Control Operativo (PCO) sobre la vía reporta tiempo seco en la zona, a diferencia de lo ocurrido el sábado y en la noche y madrugada de este domingo, cuando Coviandina informó sobre lluvias y precipitaciones en varios sectores de la vía, lo que obligó a extremar precauciones.

Las autoridades insisten en que, antes de tomar la decisión de viajar, los usuarios consulten los reportes en tiempo real, programen sus desplazamientos con anticipación y atiendan las indicaciones del personal en carretera, especialmente en los puntos donde el paso sigue restringido a un carril.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Vía al llano

 

