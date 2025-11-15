Gobierno anuncia nueva recompra de bonos globales para aliviar la deuda

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno puso en marcha una nueva recompra de bonos globales, la segunda de este año, con el objetivo de retirar del mercado parte de la deuda externa más costosa que tiene hoy el país.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la operación incluye títulos con vencimientos entre 2026 y 2054 —algunos con intereses superiores al 7 %— y hace parte de la estrategia para reducir el costo de la deuda y reorganizar el calendario de pagos en los próximos años.

La Dirección de Crédito Público del Minhacienda explicó que la recompra incluye bonos globales en dólares, euros y pesos, entre ellos notas en euros con vencimiento en 2026 y bonos en pesos con vencimiento en 2027.

Esto, a criterio del Gobierno, sacaría del mercado títulos que hoy resultan más costosos para el país y avanzar en un perfil de endeudamiento más diversificado por monedas.

El jefe de Crédito Público, Javier Cuéllar, señaló que el Gobierno espera retirar más de US$4.000 millones en bonos globales en dólares con cupones superiores al 7 %.

Estos títulos representan una parte importante del costo financiero de la Nación y, según el funcionario, su sustitución permitiría mejorar la liquidez y la organización de la curva de rendimientos en euros.

Los movimientos de deuda del Gobierno

Esta operación se suma a una serie de movimientos que el Gobierno ha realizado en 2025 para manejar su deuda. Entre ellos están una recompra previa de bonos, la primera emisión de títulos en euros en casi una década y acuerdos con bancos internacionales para adquirir parte de los bonos ya en circulación.

En el mercado local, Hacienda también ha ejecutado canjes de Títulos de Tesorería (TES) para extender plazos y reducir riesgos de refinanciación, sin aumentar el endeudamiento neto.

Puede interesarle: Hacienda anuncia quinto canje de TES para 2025: ¿mejorará el perfil de la deuda?

Dichas operaciones han incluido intercambios de TES con vencimientos cortos por otros que expiran en 2040, y transacciones por varios billones de pesos que han permitido ajustar el calendario de pagos en los próximos años.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.