Wall Street prevé un 2026 sólido en mercados emergentes: estas son las razones

Los principales bancos de Wall Street se preparan para otro año sólido en los mercados emergentes, al prever que la debilidad del dólar y la explosión de inversiones en inteligencia artificial darán un impulso adicional a esta clase de activos.

Se espera que esos vientos de cola se sumen a las ganancias de este año en los mercados emergentes. Los bonos en monedas locales han generado una rentabilidad del 7 %, la mejor desde 2020, y un indicador de divisas acumula un avance de más del 6 %. El repunte debería continuar, respaldado por la probabilidad de más recortes de tasas de la Reserva Federal a medida que la economía estadounidense se desacelera, según estrategas de Morgan Stanley.

El banco recomienda a sus clientes mantener posiciones largas en deuda de mercados emergentes en moneda local, y pronostica una rentabilidad de aproximadamente un 8 % para mediados de 2026. En la deuda emergente denominada en dólares, prevé ganancias de “un dígito alto” en un período de 12 meses.

“Los recortes de tasas de la Fed ejercerán presión a la baja sobre el dólar. Eso ayuda a que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajen y crea un buen entorno para los mercados emergentes”, dijo James Lord, jefe de estrategia cambiaria de mercados emergentes de Morgan Stanley.

La perspectiva también depende de la apreciación de las monedas emergentes frente a un dólar más débil. Un índice de Bloomberg que sigue la rentabilidad de operaciones de carry trade en ocho mercados emergentes —financiadas con posiciones cortas en dólares— ha subido más de 12 % este año en medio de los recientes descensos del dólar, marcando su mejor desempeño desde la crisis financiera global.

Varios otros bancos comparten ese optimismo, como Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group Inc. que también pronostican un dólar más débil. Los estrategas de BofA esperan que los bonos locales emergentes ofrezcan una rentabilidad de más del 10 % el próximo año y destacan a la lira turca y al real brasileño como sus principales recomendaciones de carry trade.

“El escenario base de BofA prevé un USD más débil; tasas más bajas; precios del petróleo bajos; y acciones moderadamente más altas”, escribieron estrategas liderados por David Hauner en una nota, aunque advirtieron que la volatilidad podría ser mayor que en los últimos seis meses.

“La historia muestra que la prima de riesgo normalmente no se mantiene tan baja por un periodo prolongado”, señalaron.

Otra fuente adicional de apoyo deberían ser los enormes programas de gasto de capital que las empresas han anunciado en el ámbito de la inteligencia artificial, según JPMorgan Chase & Co., que pronostica un capex relacionado con IA en Estados Unidos de USD 628.000 millones en 2028. El impacto debería sentirse en los mercados emergentes a través de exportaciones tecnológicas y mayores precios de metales, dijo el banco.

Los estrategas de JPMorgan liderados por Luis Oganes dijeron que siguen siendo optimistas con respecto a las monedas emergentes y la deuda local, y proyectan que los fondos de deuda emergente recibirán entradas por entre USD 40.000 millones y USD 50.000 millones el próximo año.

“Vemos una combinación de mejora en el sentimiento y una subtenencia estructural de activos de mercados emergentes que impulsará las entradas”, señalaron en una nota.

