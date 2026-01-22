Abren convocatoria de Matrícula Cero para estudiar en universidades públicas de Medellín

La iniciativa está dirigida a estudiantes matriculados o admitidos en las instituciones de educación superior públicas con sede en Medellín. Foto: Pexels

La Alcaldía de Medellín, a través de su Agencia de Educación Postsecundaria (Sapiencia), abrió la convocatoria del programa Matrícula Cero para que jóvenes de la ciudad puedan acceder y permanecer en la educación superior pública. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo viernes 6 de febrero, a más tardar a las 4:00 p.m.

Según comunicó la entidad, este primer semestre de 2026 se asignarán 46.667 beneficios para el pago de matrícula, así como derechos complementarios en programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales, lo que representará una inversión superior a los COP 37.000 millones.

“Este programa fortalece las instituciones de educación superior públicas y garantiza que los estudiantes tengan las condiciones para acceder, permanecer y graduarse”, dijo Salomón Cruz Ziren, director general de Sapiencia. “Cada beneficio entregado es una oportunidad real para que más talento siga avanzando”.

Requisitos de la convocatoria

La iniciativa está dirigida a estudiantes matriculados o admitidos en las instituciones de educación superior públicas con sede en Medellín, las cuales son el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, I.U. Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín).

Los aspirantes deben haber nacido en Medellín o residido en la ciudad durante al menos un año previo a la convocatoria. Además, es necesario que hayan matriculado, como mínimo, ocho créditos académicos.

Quienes estén renovando el beneficio tendrán que haber aprobado mínimo ocho créditos en el último periodo financiado, mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0 y conservar la condición de estudiante activo. En ambos casos, los interesados deberán diligenciar el formulario de caracterización a través del sitio web sapiencia.gov.co.

“Con esta convocatoria, Medellín sigue consolidando su apuesta por la educación superior pública”, apuntó Sapiencia. “Al finalizar el cuatrienio, se proyecta haber entregado 108.000 apoyos por más de COP 240.000 millones”.

