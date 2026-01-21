Francisco José Lloreda es elegido como nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Francisco José Lloreda Mera llega en reemplazo de Carlos Sánchez Gaitán, quien ocupó el cargo durante seis años. Foto: UTadeo

El Consejo Directivo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano eligió, por unanimidad, a Francisco José Lloreda Mera como el nuevo rector de la institución educativa para el período 2026-2028. Lloreda asumirá funciones desde este 22 de enero y llegará en reemplazo de Carlos Sánchez Gaitán, quien ocupó el cargo durante seis años.

El nuevo rector es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con formación académica internacional. Tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, otra en Políticas Públicas en América Latina, y un doctorado en Política de la Universidad de Oxford.

Cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado, y una trayectoria en diplomacia y liderazgo institucional. Ha sido ministro de Educación, embajador de Colombia ante Países Bajos, interlocutor ante la Corte Penal Internacional y miembro del equipo de la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.

En suma, fue alto consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana y se ha desempeñado como director del Observatorio de Políticas Públicas y profesor de la Universidad ICESI. Fue director del diario El País de Cali, en el cual actualmente es columnista de opinión. Es, además, miembro de distintas juntas directivas, entre ellas, la del Centro Regional de Estudios de Energía.

Desde 2023 hasta 2025, Lloreda fue consejero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo cual le habría permitido “conocer la dinámica institucional, los procesos de gobierno universitario y los principales desafíos estratégicos de la institución a futuro”, según comunicó la institución.

Cabe recordar que el abogado fue presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). Desde ese rol, hace un par de años se refirió, en entrevista con El Espectador, a la voluntad del gobierno Petro de no firmar nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, entre otros temas.

“Compartimos la preocupación del Gobierno por la crisis climática y el deseo del presidente de marcar una diferencia a nivel global en la materia”, dijo en aquel entonces. “No se entiende, sin embargo, que no se suscriban nuevos contratos de exploración y producción para cumplir ese objetivo. La transición energética ya está muy avanzada, contamos con una matriz eléctrica limpia y el principal desafío en la energética, es decir, en el consumo de energía, está en la transición del parque automotor, en donde podemos hacer más”.

