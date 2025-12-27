Abren nuevas convocatorias de becas para estudiar un máster en España

La convocatoria cubre el 100 % de la matrícula. Foto: Pexels

La Universidad de Jaén, en España, abrió las inscripciones al Programa de Becas de Atracción del Talento, con las que pretende otorgar 30 becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría en esta institución.

Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de febrero de 2026 y todos los programas serán presenciales. Las maestrías, explica la entidad, son oficiales, por lo que podrán ser convalidadas en Colombia.

¿En qué consiste la beca?

🏛️ Institución: Universidad de Jaén – España

🗓️ Fecha de cierre: 15 de febrero de 2026

🌐 Modalidad: Presencial en España

📌 Son 30 becas completas para estudiantes internacionales que deseen cursar un máster oficial durante el curso 2026/2027.

📚 Modalidades de la beca

📏 Para la modalidad A hay 20 becas, que constan de:

• 100 % de la matrícula

• 100 % de tasas administrativas

• Apoyo económico anual de € 3.190

• Cursos de español gratuitos para no hispanohablantes

• Posibilidad de cubrir gastos excepcionales (entre campus o créditos adicionales)

📏 Para la modalidad B hay 10 becas, que constan de:

• 100 % de matrícula

• Reconocimiento total de créditos

• Créditos formativos complementarios

• Cursos de español gratuitos

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la beca?

✅ Tener título universitario o estar por finalizarlo antes del 31 de julio de 2026.

✅ Nota media mínima de 8/10.

✅ Ser mayor de 18 años al 1 de mayo de 2026.

✅ Certificación de idioma (español o inglés según el máster).

✅ No haber sido beneficiario previo de esta misma beca

¿Qué áreas están disponibles en las becas?

📝 Ciencias de la Salud

📝 Ciencias Experimentales

📝 Ciencias Sociales

📝 Humanidades

📝 Ingenierías (incluye programas en inglés)

Si requiere mayor información, puede visitar este enlace.

