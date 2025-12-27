Universidad del Atlántico ajusta calendario académico y retoma clases el 15 de enero

La Universidad del Atlántico, para 2025, ha administrado cerca de COP 445.000 millones. Foto: Universidad del Atlántico

La Universidad del Atlántico, por medio de un comunicado, informó que el próximo 15 de enero de 2026 retomará las clases presenciales, con el objetivo de culminar el segundo semestre académico de 2025, que está suspendido desde el 30 octubre de este año por el paro estudiantil.

Esta decisión, explicó la institución, fue aprobada por el Consejo Académico, que adoptó la modificación del calendario académico, según el cual las clases se realizarán del 15 al 24 de enero y los exámenes finales se llevarán a cabo entre el 26 y el 31 de enero.

En cuanto a los supletorios, está previsto que se realicen entre el 27 de enero y el 2 de febrero. Y, finalmente, dijo el plantel en el comunicado, si todo marcha según lo previsto, el cierre definitivo del periodo académico 2025-2 será el 6 de febrero.

Rafael Castillo, rector encargado de la Universidad del Atlántico y quien tiene vigente una sanción disciplinaria que ordena su suspensión por cuatro meses, aseguró que la aprobación de este nuevo calendario académico se debía a un “esfuerzo grande que hizo el Consejo, el Cuerpo de Decanos y los directivos académicos de la Universidad, en combinación también con los estudiantes que mantienen la actividad al interior de la universidad”.

El paro estudiantil, que comenzó el pasado 30 de octubre, se generó por la designación de Leyton Barrios como rector de esta institución, la universidad pública más importante del caribe colombiano. Durante esas semanas, también se registraron una serie de actos vandálicos en la sede Norte de la institución, que incluyó un incendio frente de las oficinas de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social.

¿Qué pasa en la Universidad del Atlántico?

En noviembre de este año, el Ministerio de Educación decretó vigilancia especial a la Universidad del Atlántico tras advertir “graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector”. El objetivo de la medida, dijo en ese entonces la cartera, era garantizar un proceso enmarcado en la transparencia y el respeto al debido proceso institucional.

Luego, el 11 de diciembre, el Ministerio expidió una nueva resolución mediante la cual reemplazó, “hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez”, al entonces rector Leyton Daniel Barrios Torres, quien había contado con el respaldo del clan Char.

Ante la decisión del Ministerio de Educación de apartarlo del cargo, Barrios interpuso una acción de tutela contra la cartera que lidera Daniel Rojas. Barrios alegó que, con esta medida, se daba la vulneración de derechos fundamentales como el trabajo y el mínimo vital.

Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla señaló que, si bien asumirá el caso, negó la medida provisional solicitada con la que Barrios buscaba suspender la resolución del Mineducación.

El Juzgado también aseguró que en un término de 10 días hábiles adoptará una decisión y que, a más tardar el 21 de enero de 2026, se emitirá un pronunciamiento de fondo.

