“Acatamos y respetamos los fallos”: Mora y equipo saliente de la Universidad Nacional

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, que se llevó a cabo en la mañana de este jueves 19 de febrero, el rector encargado, Andrés Felipe Mora, aseguró que acatarán y respetarán “los fallos proferidos por el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Bogotá”.

Mora, después de que fuera aprobado el acto administrativo que le pone fin a su período como rector encargado, leyó un comunicado que fue elaborado y firmado por todo el equipo de trabajo que acompañó la rectoría por 20 meses, primero con el profesor Leopoldo Múnera a la cabeza y luego asumida por él.

“Cuando iniciamos la administración, asumimos la conducción de la universidad en medio de un paro de varios meses que exigió la instalación de mesas de diálogo con los diferentes estamentos”, señaló Mora y dijo que, además de las consecuencias del paro, encontraron varios problemas “en términos de planeación y orden presupuestal en obras de infraestructura en las sedes de Tumaco, Orinoquia, Caribe y en la Facultad de Ciencias de la Vida”.

Además, señaló que durante estos meses de trabajo trataron de centrarse en escuchar las necesidades de la comunidad, “este fue uno de los elementos más importantes para la construcción del plan global de desarrollo aprobado para este período”.

Otro de los puntos que resaltó Mora fue el liderazgo que tuvo Leopoldo Múnera durante parte de 2024 y 2025, y también destacó los avances que consiguieron en estos 20 meses. “Son ocho los logros que hemos alcanzado”, añadió.

1. Ampliación de cobertura con enfoque territorial.

2. La creación de programas pertinentes y con enfoque territorial.

3. Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica.

4. Programa de dignificación docente y administrativa: se ha materializado en la creación de 70 cargos administrativos y 374 docentes de tiempo completo.

5. Ampliación del programa de beneficios y apoyos

6. Democratización del gobierno y la vida universitaria por medio del proceso de constituyente.

7. Puesta en marcha del proyecto académico en el marco del proceso de recuperación del San Juan de Dios y el Materno Infantil.

8. Construcción y propuesta de reforma a la extensión de posgrados.

Mora finalizó su discurso pidiéndole al CSU todas las garantías para que todo el empalme se haga de forma pública y reiteró que invita “a defender nuestras ideas de forma respetuosa”. Ahora, seguirá vinculado como profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

