Renunció Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional

“Atendiendo el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, he presentado hoy mi renuncia a la vicerrectoría de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, la cual se hará efectiva a partir del 19 de febrero de 2026”. Con esas palabras, Carolina Jiménez anunció su salida del cargo, horas después de que se conociera la decisión judicial que ordenó que, en menos de 48 horas, José Ismael Peña asuma la rectoría de la institución.

En el comunicado, Jiménez, quien asumió la vicerrectoría en junio de 2024, hizo un balance de su gestión tras detallar el recorrido de estos meses. Aseguró que deja una sede “distinta, incluyente, democrática y puesta al servicio del conjunto de la comunidad universitaria”.

Entre los principales avances que destacó se encuentran la construcción de un modelo de bienestar, el avance del proceso de Constituyente Universitaria, el desarrollo de una agenda científica transdisciplinar y la construcción de un Plan de Género.

Para Jiménez, el escenario que atraviesa la universidad tras el fallo del tribunal representa un momento de alta complejidad institucional. Sin embargo, señaló que “la fortaleza de la comunidad universitaria será clave para afrontarlo en perspectiva de la defensa de una universidad pública”.

La carta cierra con un agradecimiento a la comunidad educativa y, de manera puntual, al profesor Leopoldo Múnera y a Andrés Felipe Mora, quien venía desempeñándose desde noviembre de 2025 como rector encargado.

El Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión de las universidades públicas, se reunirá este jueves, 19 de febrero, a las 8:30 a.m. con el objetivo de definir una hoja de ruta para dar cumplimiento al fallo.

¿Qué está pasando en la Universidad Nacional?

Una sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el pasado martes 17 de febrero que, en menos de 48 horas, José Ismael Peña asuma la rectoría de la Universidad Nacional. La decisión fue emitida por las magistradas Luz Marina Ibáñez, Elvia Bibiana Guarín y Claudia Angélica Martínez, de la Sala Tercera de Decisión Laboral.

En el fallo, las magistradas señalaron que el acta mediante la cual Peña fue designado rector “no fue anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Consejo de Estado), ni se encuentra suspendida por medida cautelar alguna”. Por esa razón, a sus ojos, el acto administrativo “conserva su presunción de legalidad y su fuerza obligatoria”.

Contra esta decisión, sin embargo, no hay recurso de apelación y las alternativas jurídicas son limitadas. Como explicó en este artículo Valentina Andrade Bautista, abogada de la Universidad Nacional, el único camino posible sería solicitar a la Corte Constitucional que revise el caso, a través de cartas enviadas por integrantes de la comunidad universitaria. Se trata de un trámite que podría tardar hasta dos años.

En entrevista con El Espectador, Peña aseguró que espera asumir el cargo el próximo 19 de febrero y precisó que no habrá acto de posesión formal, pues el CSU deberá adelantar los trámites necesarios para facilitar su llegada a la rectoría, entre ellos la solicitud de la personería jurídica ante el Ministerio de Educación, con el que se oficializa su designación.

Una vez en el cargo, Peña prevé nombrar al equipo de las direcciones nacionales, encargadas de las áreas de investigación, lo académico, la docencia y la gestión financiera y administrativa. También contempla cambios en las vicerrectorías de las nueve sedes de la universidad: Bogotá, Amazonas, Orinoquía, San Andrés, Tumaco, Manizales, Medellín, Palmira y La Paz.

