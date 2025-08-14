Así puede inscribirse a la tercera oferta de formación técnica y tecnológica del Sena

Son más de 40 los programas disponibles en esta tercera convocatoria del SENA. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció su tercera oferta de formación técnica y tecnológica del año, que se desarrollará de manera virtual. La entidad espera que para esta oportunidad cerca de 71.000 personas se inscriban y obtengan su certificación.

De acuerdo con la entidad, estos programas de formación brindan la oportunidad de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos a través de contratos laborales de aprendizaje con todas las garantías legales, en alianza con más de 26.000 empresas vinculadas a la entidad.

En esta convocatoria, los interesados podrán escoger entre más de 40 programas, que incluyen áreas como Gestión Agroempresarial, Emprendimiento y Fomento Empresarial, Operaciones de Comercio Exterior y Desarrollo de Videojuegos.

Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación, recordó que quienes ingresen al SENA “pueden aspirar a un contrato laboral de aprendizaje en la etapa productiva, el cual cuenta con todas las condiciones de ley y con el 100% de la remuneración del salario mínimo”.

📚 ¿Quiénes pueden inscribirse a esta convocatoria?

La convocatoria está abierta para colombianos y extranjeros. Las inscripciones se realizan a través de la página betowa.sena.edu.co. Para quienes aún no tengan claro qué programa elegir, el SENA ofrece un Test de Orientación Vocacional (IPO, una prueba de 54 preguntas con algoritmos y análisis en tiempo real que recomienda opciones de formación.

📚 ¿Cuáles son los requisitos para esta convocatoria?

Solo se necesita un dispositivo con conexión a internet y disponer de cuatro horas diarias para recibir las clases virtuales. Además, los conocimientos adquiridos son homologables en distintas universidades del país.

📚 ¿Cómo inscribirse a los programas?

✅ Ingresar a betowa.sena.edu.co.

✅ En la sección ‘Nuestra oferta educativa’, seleccione el botón ‘Virtual’.

✅ Allí, aparecen todos los datos de los programas de formación. Escoja el de su interés y dele clic a ‘Inscribirse’.

✅ Recuerde que si ya está registrado en SOFIA Plus puede ingresar los mismos datos para iniciar sesión y realizar el proceso en Betowa. Si no cumple con este requisito, debes dar clic en ‘Registrarse’ y seguir los pasos.

✅ Si tiene dudas del proceso puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910-270.

✅ Todos los programas de formación del SENA son gratis y certificados.

