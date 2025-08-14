Mineducación instala mesa técnica para atender la situación de la FCECEP

La FCECEP se encuentra en proceso de extinción de dominio por vínculos con el narcotraficante alias ‘Chupeta’. Foto: Ministerio de Educación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación anunció, a través de un comunicado, la instalación de una mesa oficial para atender la situación de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). Según la cartera, también se adelantó en la construcción de un plan de choque construido con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, administrativos y directivas.

(Lea: ¿Cuándo será la semana de receso de octubre en los colegios distritales de Bogotá?)

De acuerdo con la cartera, la construcción de este plan “fue fundamental para trazar el inicio de la hoja de ruta que atenderá de forma integral la situación a corto, mediano y largo plazo”.

La primera reunión de la comisión se llevará a cabo el próximo 15 de agosto y contará con delegados del Despacho del Ministro, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior y la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio.

Entre los compromisos prioritarios definidos está la designación de una rectoría que garantice la continuidad administrativa, lo que incluye procesos clave como la realización de grados y el pago de obligaciones financieras, entre ellas el contrato del servicio de energía. También se programará una reunión con el Ministerio de Trabajo para abordar asuntos laborales.

(Puede leer: Ya hay fecha para presentar pruebas del Icfes que se aplazaron el pasado domingo)

Hace unos días, la cartera de Educación había pedido a la FCECEP a retomar las clases y los servicios académicos, además de anunciar que “iniciará el trámite correspondiente para evaluar las condiciones institucionales actuales”.

Cabe recordar que la FCECEP es una institución de educación superior privada con personería jurídica vigente, pero actualmente atraviesa una compleja crisis financiera y se encuentra en proceso de extinción de dominio. Según el Ministerio, esto implica que “tiene obligaciones legales e institucionales adquiridas con sus estudiantes mediante el pago de matrícula”.

Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) señaló que la fundación fue incautada por presuntos vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias “Chupeta”. La entidad, no obstante, aclaró que “no es propietaria ni empleadora del FCECEP” y que su papel se limita a administrar el bien como parte de un proceso judicial en curso.

(Le puede interesar: Reino Unido abre convocatoria para entregar becas de maestría a colombianos)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚