El fondo analizó 28 países, y encontró que de los más de 9.000 ataques, más de 3.600 fueron contra escuelas. Además, afirman que más de 10.600 estudiantes y docentes murieron, resultaron…

El fondo mundial de Naciones Unidas para la educación en emergencias, “ Educación no puede esperar ”, dio a conocer nuevas cifras sobre los ataques que recibió el sector educativo en el mundo durante 2024 y 2025. La organización alerta que hubo 9.259 incidentes, una cifra que representa un nuevo récord, y un aumento del 50 % respecto al periodo 2022-2023.

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Los ataques contra las escuelas en el mundo alcanzaron un récord en 2024 y 2025

El fondo analizó 28 países, y encontró que de los más de 9.000 ataques, más de 3.600 fueron contra escuelas. Además, afirman que más de 10.600 estudiantes y docentes murieron, resultaron heridos o fueron secuestrados, y el uso militar de las escuelas casi se duplicó.

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Según otro informe de la ONU, el de Niños y Conflictos Armados, en 2025 lograron confirmar 38.558 violaciones a niños y niñas en contextos de conflictos. Las más extendidas fueron las muertes y la mutilación con 14.224 afectados. También identificaron reclutamientos, secuestros y privación de asistencia humanitaria, según el Informe Anual del Secretario General.

El mayor número de violaciones graves se verificó en el Territorio Palestino Ocupado, seguidos de la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia. “Por primera vez, las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de las violaciones graves verificadas”, señala la ONU.

En zonas de conflicto, agrega la organización, las barreras al aprendizaje son más pronunciadas para los más vulnerables. Se estima que el 74 % de los niños refugiados, el 52 % de los niños desplazados internos y el 45 % de los niños con discapacidad no asisten a la escuela.

Maysa Jalbout, directora del fondo “Educación no puede esperar”, explica que cuando se niega la escolarización a un niño durante años, “las consecuencias son inmediatas y profundas: olvido de la lectoescritura, pérdida de rutinas y un futuro dictado por depredadores o traficantes, no por maestros».

En términos generales, el fondo dirigido por Jalbout, estima que la educación de 258 millones de niños y adolescentes se ha visto afectada por crisis en 87 países. 93 millones están fuera del sistema escolar. En Colombia, la cifra es de 2.2 millones por razones socioeconómicas, principalmente.

“Los déficits de aprendizaje importantes surgen a edades tempranas y a menudo persisten a lo largo de la educación primaria, lo que aumenta el riesgo de desvinculación y abandono escolar”, explica el fondo.

En contextos de conflictos, el aprendizaje es aún más lento y situaciones como el desplazamiento generan desventajas educativas persistentes. “Los niños desplazados registran tasas de promoción más bajas, un progreso más lento y mayores desventajas educativas a lo largo del tiempo”, dice la organización de la ONU.

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