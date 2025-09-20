Becas Marie Skłodowska-Curie: OIEA abre convocatoria para mujeres en ciencia Foto: Pixabay

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) abrió la convocatoria del Programa de Becas Marie Skłodowska-Curie, la cual está enfocada en la participación de las mujeres en el ámbito nuclear. Además, como se lee en el comunicado, busca “promover el equilibrio de género en las disciplinas científicas y tecnológicas”.

Las becas ofrecen un apoyo financiero para estudiar programas de maestría en áreas relacionadas con la energía nuclear. También ofrece la posibilidad de realizar una pasantía facilitada por el OIEA. La convocatoria cierra el 30 de septiembre.

En total, las becas se otorgan cada año a más de 100 estudiantes y, además, rinde un homenaje a Marie Skłodowska-Curie, pionera en la ciencia moderna y doble ganadora del Premio Nobel. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta si quiere postularse:

¿En qué consisten las becas?

📒 Las becas se otorgan anualmente y el número de estudiantes seleccionadas está sujeto a la disponibilidad de fondos.

📒 Las estudiantes seleccionadas reciben una beca de hasta 20.000 € para gastos de matrícula y hasta 20.000 € para gastos de manutención para su máster.

Requisitos para postularse a la beca

📒 Está abierto a estudiantes mujeres de los Estados miembros del OIEA.

📒 Deben ser aceptadas o matriculadas en un programa de maestría en un campo relacionado con la energía nuclear en una universidad acreditada.

📒 Deberán presentar su solicitud a título personal al comienzo o durante sus estudios.

📒 Tendrá que seleccionar una maestría con un enfoque en ingeniería nuclear, diseños de reactores avanzados, física y química nucleares, medicina nuclear, técnicas isotópicas, radiobiología, seguridad nuclear, protección física nuclear, salvaguardias y no proliferación, derecho nuclear.

¿En qué consisten las pasantías?

📒 OIEA

Es en la Sede del OIEA, Viena (Austria). Además, podrá contar con los Laboratorios del OIEA en Seibersdorf, Austria, y en Mónaco.

Los pasantes reciben un estipendio de 1.000 € al mes por un período de hasta 12 meses (máximo 12.000 €).

📒 Organizaciones asociadas

La ofrecen centros colaboradores con la OIEA o empresas privadas.

A cada estudiante se le realiza una evaluación considerada para la mejor oportunidad de pasantía en función de sus antecedentes y las vacantes de pasantías disponibles.

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

