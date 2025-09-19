Pensión para profesores en Colombia: ¿Cómo consultar el saldo y semanas cotizadas? Foto: Pixabay - Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) es la entidad encargada de pagar las prestaciones económicas de los docentes que hacen parte del magisterio. Entre estas prestaciones están las cesantías, pensiones, e incapacidades.

(Lea: Créditos del Icetex: edad máxima para solicitarlos y otros requisitos)

Estas son algunas recomendaciones que debe tener en cuenta a la hora de retirar y revisar sus pensiones:

¿Dónde puedo cotizar cuántas semanas tiene cotizadas con el FOMAG?

Los certificados de las semanas cotizadas los deberá pedir a la Secretaría de Educación, pues esta es la entidad encargada de hacer los aportes al FOMAG. Además, se encarga de suministrar información referente a la historia laboral de cada docente.

¿Cuánto tarda el proceso para el pago de las pensiones?

De acuerdo con la entidad, los términos para el reconocimiento y pago de las prestaciones varían según el riesgo que se ampara. Por ejemplo, el término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el riesgo de vejez es de cuatro meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.

(Puede leer: Deudores del Icetex piden al gobierno agendar debate de la reforma a la entidad)

Si el trámite es con respecto a la invalidez y sobrevivencia, el término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional es de dos meses siguientes a la fecha de radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.

¿Qué pasa con los aportes que se tienen en otros fondos de pensiones?

Como se trata de un régimen especial, los aportes no pueden ser administrados por el FOMAG y por ende permanecerán en el fondo donde haya hecho su aporte, hasta que no alcance el estatus de pensión (edad y semanas cotizadas).

Una vez alcance este status, deberá informar a la administradora que lo va a pensionar sobre estos aportes. Este proceso es con el objetivo de que sean tenidos en cuenta en el reconocimiento y se efectúe el trámite de traslado.

¿En qué página se puede descargar el desprendible del pago de pensión?

Estos desprendibles se pueden descargar por medio de la página web del Fomag o la aplicación para teléfonos móviles. Allí, deberá acceder al sistema con sus credenciales (usuario y contraseña) e ingresar a la opción de “consultas” o “historia laboral” para ver sus semanas cotizadas, la afiliación pensional, sustitución, mesada pensional, comprobante de nómina, comprobante de intereses o extracto de intereses de las cesantías y cesantías.

(Le puede interesar: Becas OEA: abren nuevas convocatorias para estudiar un pregrado o posgrado)

Si se retira del magisterio, ¿podrá seguir cotizando en el FOMAG?

No, el FOMAG está constituido bajo régimen exceptuado y solo está facultado para recibir aportes para pensión de docentes activos al magisterio. En caso de que un docente se retire, dejará de estar afiliado al FOMAG. Después, deberá efectuar aportes a pensión en cualquiera de las administradoras de pensiones habilitadas por la ley.

Si quiere información, puede revisar este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚