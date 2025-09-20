Sindicato de profesores de Bogotá y Secretaría de Educación llegan a un acuerdo Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Secretaría de Educación de Bogotá, por medio de un comunicado, informó en la noche de este viernes 19 de septiembre que había llegado a un acuerdo con la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), que agremia a un poco más de 9.000 docentes de la ciudad.

El debate, que hasta ahora pudo conciliarse, se centró en los descuentos que desde julio ha hecho esa entidad de la Alcaldía a los salarios de los docentes que han participado en manifestaciones durante el horario escolar. Esta medida, como explicó en su momento la secretaria de Educación, Isabel Segovia, obedeció al incumplimiento de unos acuerdos por parte de la ADE.

Esas diferencias entre ambas entidades dieron origen a la asamblea permanente de la organización sindical, que tuvo lugar entre el lunes 15 de septiembre y el viernes 19 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría, “las partes reconocen el interés superior de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como primer punto de lo acordado”. Por eso, la decisión que se tomó fue la de devolver el dinero descontado a los docentes por participar en las movilizaciones de marzo, abril, junio y julio.

Además de la devolución del dinero, se repondrá el tiempo escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por las actividades pedagógicas no desarrolladas en el marco de estas movilizaciones.

Las diferencias entre la ADE y la Secretaría

La ADE y la Secretaría de Educación establecieron el 5 de mayo de este año que todas las convocatorias o jornadas de protesta promovidas por el sindicato se realizarían por fuera del horario habitual de clases. El propósito, señaló Segovia, era evitar interrupciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y proteger el derecho fundamental a la educación. Sin embargo, el 11 de junio ese acuerdo se rompió, cuando centrales obreras y sindicatos convocaron a un paro nacional como una muestra de apoyo a la reforma laboral y a la consulta popular.

Ese día, si bien la Secretaría de Educación anunció que en Bogotá las clases se desarrollarían con total normalidad, según sus registros, “numerosos docentes volvieron a ausentarse durante el horario escolar”. Frente a esta situación, la entidad tomó la decisión de aplicar descuentos a quienes se manifestaran dentro de la jornada académica.

Hasta el momento, anota Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE, a 310 maestros se les han descontado tanto del sueldo como de la bonificación pedagógica (que es un monto que reciben por el ejercicio de su labor). A algunos, dice, “les están descontando el día completo, así el profesor solo haya salido una hora para participar de la protesta”.

