Becas para maestrías en Suecia: cubren el 60 % del costo de la matrícula

El Icetex, en alianza con la Universidad de Jönköping (JU), en Suecia, lanzó una nueva convocatoria de becas para cursar una maestría presencial en esa institución. Los programas iniciarán en agosto de este año y se dictarán de manera presencial y en inglés.

De acuerdo con el Icetex, la convocatoria estará abierta hasta las 5:00 p. m. del 10 de abril. Las principales áreas de estudio incluyen administración, ingeniería, arquitectura, matemáticas y ciencias físicas. La duración de los programas será de uno a dos años, dependiendo de la maestría elegida.

📚 ¿Quiénes pueden postularse a las becas?

Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 21 años y menores de 45 años.

Contar con título profesional o equivalente.

Tener un promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0 en el pregrado.

Haber sido admitidos por la institución educativa en alguno de los programas habilitados.

Acreditar un nivel mínimo de inglés B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Si el aspirante es beneficiario de una línea de crédito del Icetex o de fondos en administración, no debe encontrarse en mora al cierre de la convocatoria.

💻¿Cuáles son las maestrías disponibles?

Las becas aplican para los siguientes programas:

Entrepreneurship and Innovation – Inglés – 1 año (60 créditos)

Finance – Inglés – 1 año (60 créditos)

Strategic Marketing – Inglés – 1 año (60 créditos)

Applied Economics and Data Analysis – Inglés – 2 años (120 créditos)

Leading Change, Organizations, and People – Inglés – 2 años (120 créditos)

Strategic Supply Chain Management – Inglés – 2 años (120 créditos)

Digital Business and AI Management – Inglés – 2 años (120 créditos)

Engineering Management – Inglés – 1 año (75 créditos)

User Experience Design (Informatics) – Inglés – 1 año (60 créditos)

AI Engineering (Computer Science) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Software Engineering for AI (Computer Science) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Cybersecurity (Computer Science) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Digital Product Development (Product Development) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Supply Chain Operations Management (Production Systems) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Sustainable Building Information Management (Built Environment) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Production Engineering and Automation (Production Systems) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Materials Engineering for the Manufacturing Industry (Product Development) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Master in Assistive Technology for Prosthetics and Orthotists (Product Development) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Master in Assistive Technology for Engineers (Product Development) – Inglés – 2 años (120 créditos)

Global Studies: Sustainable Societies and Social Change – Inglés – 1 o 2 años (60 o 120 créditos)

Sustainable Communication – Inglés – 1 o 2 años (60 o 120 créditos)

Conflict, Risk and International Security – Inglés – 1 o 2 años (60 o 120 créditos)

WorkS – Lifelong Learning, Sustainability, and Work – Inglés – 1 o 2 años (60 o 120 créditos)

Interventions in Childhood – Inglés – 1 año (60 créditos)

En este enlace se pueden consultar más detalles sobre los programas.

💵 ¿Qué cubre la beca?

Se trata de una beca que cubre el 60 % del valor de la matrícula, aplicable a uno solo de los programas de maestría listados.

📑 Documentos clave para postularse

Las personas interesadas deberán contar con:

Admisión definitiva a la universidad.

Cédula de ciudadanía.

Certificado de notas de pregrado.

Título universitario de pregrado.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Certificado que acredite el nivel de inglés.

Para conocer más detalles sobre la convocatoria y el proceso de postulación, consulte este enlace.

