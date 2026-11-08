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Bogotá prorrogará contratos con colegios en concesión: ¿cuál es el fondo del debate?

Los colegios en concesión han desatado un intenso debate en el país. Ahora, que el Distrito, como supo El Espectador, renovará sus contratos por dos años más, los pros y contras vuelven a estar sobre la mesa. Le ayudamos a entender, uno por uno, los puntos centrales de esta discusión, llena de matices.

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Paula Casas Mogollon y colegios en concesión
En Bogotá hay 35 colegios en concesión.
En Bogotá hay 35 colegios en concesión.
Foto: Gustavo Torrijos - Gustavo Torrijos

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Desde agosto, los colegios en concesión, públicos pero administrados por organizaciones privadas sin ánimo de lucro, han estado en el centro de un intenso debate. Un borrador de decreto del Ministerio de Educación para cambiar las reglas de su contratación desató críticas por la posible participación de iglesias o confesiones religiosas y por lo que algunos leyeron como una posible “privatización”. Mientras avanzaba la discusión, en Bogotá crecía la incertidumbre sobre el futuro de 22 de las 35 instituciones que funcionan bajo este esquema,…

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com

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Comentarios
  • Helga66(40077)Hace 1 hora
    Las cifras de calidad son mejores en los colegios de concesión en comparación a lis públicos. Además a menor costo! Dicen, equivocadamente, que hay precarizacion de los docentes. No la hay. Ganan menos que lo docentes públicos y aun asi son más comprometidos con sus educandos. Pero hablar de precarizacion es extremo. En esta línea, puede exigirse salarios mínimos y condiones económicas. Hay margen, pues como se dice son mas eficientes
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