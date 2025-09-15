¿Busca estudiar una maestría virtual? El Icetex publica nueva convocatoria

La convocatoria se enfoca en 130 programas académicos en siete áreas del conocimiento Foto: Pexels

El Icetex y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) lanzaron recientemente una convocatoria que ofrece una serie de becas para estudiar una maestría virtual. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 26 de septiembre.

La convocatoria se enfoca en 130 programas académicos en siete áreas del conocimiento, incluyendo Artes y Humanidades, Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Educación, Empresa, Comunicación y Derecho. Estos son los requisitos:

📚 Becas del 100 %

📆 Cierra el 26 de septiembre a las 5:00 p.m.

📍Universidad Internacional de Valencia (VIU)

📝 Las clases inician en octubre de 2025

🔖 Se dictará en español

¿Quiénes se pueden postular a la beca?

📒 Personas mayores de 21 años y menores de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria.

📒Terminar sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.

📒 Tener un promedio mínimo de notas de 4,2/5,0 de pregrado.

📒 Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

📒 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.

¿Cuáles programas están habilitados para la beca?

📒 Máster Universitario en Composición Musical - una beca.

📒 Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica - una beca.

📒 Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web Español - una beca.

📒 Máster Universitario en Comunicación Corporativa y Estratégica Español - una beca.

📒 Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto - una beca.

¿Qué cubre la beca?

📒 Son cinco becas que cubren el 100% del valor de la matrícula

📒 No se financiará ningún ítem adicional.

📒 Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estudios en la Institución Académica.

Documentos requeridos

📒 Admisión definitiva al centro educativo.

📒 Título universitario de pregrado.

📒 Certificado de notas de pregrado.

📒 Certificado de experiencia profesional.

📒 Cédula de ciudadanía.

📒 Certificado de residencia.

📒 Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si requiere de mayor información, puede consultar este enlace.

📚 Becas del 70 %

📆 Cierra el 26 de septiembre a las 5:00 p.m.

📍Universidad Internacional de Valencia (VIU)

📝 Las clases inician en octubre de 2025

🔖 Se dictará en español

¿Quiénes se pueden postular a la beca?

📒 Personas mayores de 21 años y menores de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria.

📒Terminar sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.

📒 Tener un promedio mínimo de notas de 4,0/5,0 de pregrado.

📒 Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

📒 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.

¿Cuáles programas están habilitados para la beca?

📒 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología - una beca.

📒 Máster Universitario en Ciberseguridad - una beca.

📒 Máster Universitario en Energías Renovables - una beca.

📒 Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - una beca.

📒 Máster Universitario en Industria 4.0 - una beca.

📒 Máster Universitario en Ingeniería Biomédica - una beca.

📒 Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos - una beca.

📒 Máster Universitario en Bioética - una beca.

📒 Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana - una beca.

📒 Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica - una beca.

📒 Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería - dos becas.

📒 Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública - una beca.

📒 Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona - una beca.

📒 Máster Universitario en Nutrición y Salud - una beca.

📒 Máster Universitario en Prevención en Drogrodependencias y otras Conductas Adictivas - una beca.

📒 Máster Universitario en Psicología en la Infancia y Adolescencia - una beca.

📒Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación - una beca.

📒 Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario - una beca.

📒 Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político - una beca.

📒 Máster Universitario en Periodismo Multimedia - una beca.

📒 Máster Universitario en Dirección, Liderazgo y Gestión de Centros Educativos - dos becas.

📒 Máster Universitario en Educación Bilingüe - una beca.

📒 Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera - una beca.

📒 Máster Universitario en Investigación en Educación - una beca.

📒 Máster Universitario en Metodologías Activas y Digitales - una beca.

📒 Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana - una beca.

📒 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a Educación - una beca.

📒 Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas - una beca.

📒 Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) - una beca.

📒 Máster Universitario en Dirección de Marketing y Gestión Comercial - una beca.

📒 Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera - dos becas.

📒 Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas - una beca.

📒 Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo Sostenible - una beca.

📒 Máster Universitario en Gestión de la Cadena de Suministro y Logística / Supply Chain Management and Logistics - una beca.

📒 Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management - una beca.

📒 Máster Universitario en Gestión Integral de la Calidad - una beca.

📒 Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico - una beca.

📒 Máster Universitario en Criminología: Delincuencia y Victimología - una beca.

📒 Máster Universitario en Derecho de los Negocios y la Contratación Internacionales - una beca.

📒 Máster Universitario en Derecho Digital y de la Ciberseguridad - una beca.

📒 Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género - una beca.

📒 Máster Universitario en Propiedad Intelectual e Industrial - una beca.

¿Qué cubre la beca?

📒 Son 49 becas que cubren el 70% del valor de la matrícula

📒 No se financiará ningún ítem adicional.

📒 Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estudios en la Institución Académica.

Documentos requeridos

📒 Admisión definitiva al centro educativo.

📒 Título universitario de pregrado.

📒 Certificado de notas de pregrado.

📒 Certificado de experiencia profesional.

📒 Cédula de ciudadanía.

📒 Certificado de residencia.

📒 Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si requiere de mayor información, puede consultar este enlace.

