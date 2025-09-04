Buscan que Gobierno vuelva a subsidiar la tasa de interés en créditos del Icetex

En este plan no estarán incluidos aquellos estudiantes que venían siendo beneficiarios del artículo 95 de la reforma tributaria, el cual fue “tumbado” en noviembre de 2023 por la Corte Constitucional. Foto: Icetex

Durante esta semana el Icetex está notificando, por medio de correo electrónico, a las personas que tienen crédito educativo con la entidad y que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, que ya no contarán con el beneficio de subsidio a la tasa de interés durante sus estudios.

Esto ya había sido anunciado desde los primeros meses del año cuando, debido a la situación fiscal del país, el Gobierno anunció que no podría continuar con los aportes con los que el Icetex brindaba ese subsidio.

Ayer, 3 de septiembre, también se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para revisión una acción de cumplimiento interpuesta por Catherine Juvinao, representante a la Cámara.

“La acción busca que el Gobierno Nacional cumpla con la normatividad que establece que se deben garantizar recursos para los subsidios a las tasas de los usuarios de estratos bajos, tal como lo contempla el artículo 61 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 47 de la Ley 1911 de 2018. Con esta acción se garantizaría que el Ministerio de Hacienda y Educación, respectivamente, giren al ICETEX los recursos para aplicar de inmediato el subsidio de IPC + 0 a la tasa de interés en etapa de amortización”, indicó la congresista en un comunicado.

A pesar de estos llamados, el Gobierno ha dicho en cartas y comunicaciones directas a los beneficiarios que “compleja situación fiscal del país” ha llevado a que durante el período académico 2025-2 ya no cuenten con el beneficio. El retiro de este subsidio afecta a alrededor de 136.000 estudiantes que cuentan con este tipo de créditos.

El Tribunal deberá esperar a que, en máximo tres días hábiles, el Mineducación, Minhacienda e Icetex se pronuncien. Sin embargo, aclararon, de acuerdo con Juvinao, que tomarán una decisión de fondo, aun si estas entidades no se pronuncian.

La decisión del Tribunal podría sostener la decisión del Gobierno o solicitar que se reintegre el subsidio a la tasa de interés a los estudiantes.

