Estas son las fechas claves para el concurso de empleo del SENA, ¿cómo aplicar?

La Comisión Nacional del Servicio Civil confirmó que se llevará a cabo el concurso de méritos para trabajar o ser ascendido en un cargo dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En total son 1.801 vacantes en diferentes niveles.

El proceso se compone de varias etapas. Las vacantes disponibles corresponden a los niveles asistencial, técnico, instructor, profesional y asesor. Las personas solamente podrán inscribirse a un empleo, sea para ascenso o para la convocatoria abierta.

La Comisión estableció algunas recomendaciones para llevar a cabo el proceso. La primera es revisar el Acuerdo del Proceso de Selección, el anexo y las modificaciones que se han realizado en este. Allí se establecen las condiciones para cada cargo, los puntajes que se asignaran por experiencia y formación educativa, entre otros aspectos claves.

Los aspirantes deberán pagar los derechos de inscripción al proceso en una sucursal de Bancolombia. El valor es de $71.200 para los cargos de asesor, profesional e instructor; mientras que para los técnicos y asistenciales será de $47.450.

Las fechas para hacer este pago estarán abiertas de manera prioritaria para quienes tengan un cargo de carrera administrativa en el SENA y aspiren a un ascenso. Estas personas podrán pagar entre el 8 y el 19 de septiembre.

Para quienes se inscriban al proceso de convocatoria abierto, para personas que no tienen un cargo de carrera administrativa en el SENA, el pago estará abierto entre el 16 de octubre y el 18 de noviembre.

Una vez hecho el pago, deberá hacer el proceso de inscripción a través de la plataforma SIMO, en la que se le requerirá toda la documentación necesaria y deberá seleccionar el cargo específico al que se postulará.

La Comisión Nacional del Servicio Civil recomienda no dejar el proceso de inscripción para el último día, ya que se pueden presentar demoras o inconvenientes en el sistema, que hagan que necesite de más de un día para hacer su inscripción. Puede consultar los detalles del proceso en la página web de la Comisión dando clic aquí.

