Casi tres de cada diez estudiantes de Suramérica reportan haber sufrido acoso escolar: OPS

Uno de los puntos que resalta la OPS es que este tipo de violencia va más allá de un problema de convivencia escolar, pues también está asociada con depresión, ansiedad, estrés traumático, aislamiento social, trastornos del sueño, autolesiones, pensamientos suicidas e intentos de suicidio, además de efectos sobre la trayectoria educativa y social. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A principios de esta semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó un nuevo informe en el que entrega nuevas cifras sobre el panorama del acoso escolar en el continente, así como recomendaciones para que gobiernos, escuelas, servicios de salud, familias, comunidades y plataformas digitales tomen acción contra esta forma de violencia en los colegios.

Según el nuevo informe, en los países de América del Sur cerca del 30 % de los estudiantes señala haber sufrido acoso. Para poner estas cifras en perspectiva, en Centroamérica esta proporción es del 23 % y en el Caribe, del 25 %.

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El acoso escolar, de acuerdo con el nuevo reporte, puede tomar muchas formas que van desde golpes, insultos, exclusión, rumores o comentarios y conductas de carácter sexual. Sin embargo, los investigadores resaltan que, con las nuevas tecnologías, este también se presenta en sus casas y a cualquier hora del día.

“En algunos países de las Américas, entre aproximadamente el 7 % y el 27 % de los niños y adolescentes afirma haber experimentado ciberacoso durante los 12 meses anteriores, con porcentajes sistemáticamente más altos entre las niñas”, precisa la OPS, que define este tipo de acoso como el hostigamiento, las amenazas o la humillación a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, foros u otras plataformas digitales.

¿De dónde surge esta información? Según precisan los realizadores del informe, la estimación regional se basa en datos recopilados entre 2009 y 2019 por la Encuesta Mundial de Salud a Escolares de la Organización Mundial de la Salud, y la prevalencia varía según el país y el año de la encuesta.

Uno de los puntos que resalta la OPS es que este tipo de violencia va más allá de un problema de convivencia escolar, pues también está asociada con depresión, ansiedad, estrés traumático, aislamiento social, trastornos del sueño, autolesiones, pensamientos suicidas e intentos de suicidio, además de efectos sobre la trayectoria educativa y social.

¿Cómo se puede enfrentar esta problemática?

“El acoso durante la infancia y adolescencia es una forma de violencia entre pares que puede tener consecuencias importantes para la salud física, sexual, mental y emocional”, explicó Britta Baer, asesora regional en prevención de la violencia y lesiones de la OPS y coautora del informe. “La buena noticia es que puede prevenirse. Contamos con evidencia sobre qué funciona y este kit busca acercarla a quienes toman decisiones, trabajan con adolescentes o acompañan su desarrollo”.

Según la evidencia recolectada por la OPS, las estrategias deben ser integrales para enfrentar esta problemática de manera efectiva. De esta manera sugieren que los programas contra el acoso involucren a estudiantes, familias, docentes, servicios de salud, comunidades y otros actores.

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“En el entorno digital, a estas medidas se suman la alfabetización digital, la seguridad en internet, el conocimiento de cómo denunciar un caso y la creación de reglas claras de comportamiento en línea. Se recomienda además que las escuelas incorporen cuestiones como privacidad, consentimiento y ciudadanía digital en la enseñanza”, sintetiza la OPS.

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