Caso Juliana Guerrero: Icetex dice que su crédito educativo no fue para la Fundación San José

El Icetex se pronunció sobre los recientes cuestionamientos en torno a un crédito educativo por cerca de COP $11 millones otorgados a Juliana Guerrero, quien estuvo postulada dos veces para el cargo de Viceministra de Juventudes y quien actualmente es investigada por la Procuraduría y la Fiscalía por presuntas irregularidades en su título profesional como contadora —otorgado y posteriormente anulado por la Fundación Universitaria San José— que presentó en su hoja de vida.

Ante esta situación, la entidad aclaró que Guerrero es beneficiaria del Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras (FECECN), el cual otorga créditos 100 % condonables para que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras accedan a educación superior.

“La señora Juliana Guerrero se postuló a este fondo en la convocatoria 2020-2, cumpliendo los requisitos que este establece. Su solicitud de financiación se realizó a través del rubro de sostenimiento, para continuar estudios en el programa de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, por un total de ocho periodos académicos”, precisó la entidad, a través de un comunicado. “Esta financiación no está vinculada con ningún programa académico ofertado por la Fundación San José”.

En concreto, Guerrero recibió financiación para cuatro períodos académicos (entre 2020-2 y 2022-1), por un valor equivalente a tres salarios mínimos vigentes por periodo.

El Icetex aseguró que los desembolsos efectuados aún no han pasado a cobro, puesto que este año la Junta Asesora Nacional del fondo aprobó medidas excepcionales de condonación o renovación, es decir, para quienes suspendieron por más de tres periodos académicos su proceso de formación. Estas medidas van del 16 de junio al 16 de diciembre de 2025, por lo que no ha avanzado en el cobro de esta deuda.

"Una vez finalice el plazo establecido para acceder a estas medidas excepcionales, el Icetex continuará con el proceso regular de recuperación de cartera del fondo, iniciando las acciones de cobro que correspondan conforme a lo dispuesto en el reglamento operativo del programa y la política de recaudo de la entidad“, afirmó el Icetex, a través de un comunicado.

Así avanza la investigación del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación publicó este lunes 10 de noviembre una resolución en la que ordena abrir una investigación preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José “con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”.

La resolución, conocida por El Espectador, señala que el Grupo de Medidas Preventivas del ministerio evidenció presuntas irregularidades en los casos de tres estudiantes que, presuntamente, obtuvieron su título “dos de ellos sin presentar el correspondiente examen de estado y uno con fecha de presentación del examen posterior a la expedición del título”. Esos estudiantes son Laura Julieth Martínez Morales, Carlos Alberto Mendoza Siachoque y Juliana Andrea Guerrero Jiménez.

Según se lee en la resolución 21551 del 10 de noviembre, las indagaciones adelantadas por el grupo, darían cuenta, de manera preliminar, que la expedición de los títulos de los tres estudiantes reseñados se habrían dado “presuntamente sin cumplir los requisitos para ello”, vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior.

En concreto, recoge la resolución, uno de los requisitos establecidos por la misma institución educativa para expedir un título es la “presentación de las Pruebas Saber TyT o la Saber Pro”, dependiendo del nivel de formación.

Sin embargo, según encontró la indagación del Mineducación a pesar de que Juliana Andrea Guerrero obtuvo su título de Contaduría Pública y un tecnólogo en Gestión Contable y Tributaria el 5 de julio de 2024, no se evidenció presentación alguna del examen del estado.

Un caso similar al de Carlos Alberto Mendoza, quien recibió el título de tecnólogo en Producción de Medios Publicitarios el 21 de diciembre de 2024, aunque tampoco se evidenció que haya presentado el examen obligatorio. Con respecto al caso de Laura Julieth Martínez (@LaJulietaMM, en X —antes Twitter—), el ministerio encontró que se habría graduado dos días antes a la fecha de aplicación del examen, en julio de 2024.

Con estas pruebas, recopiladas por funcionarios del Mineducación en septiembre de este año, la cartera resolvió abrir una investigación administrativa preliminar contra varios funcionarios de la Fundación San José, entre esos los directivos, representantes legales, consejeros y revisores fiscales.

Emilio Esneider Forero, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, será el funcionario encargado de adelantar la investigación en el marco del proceso administrativo sancionatorio.

Cabe recordar que desde el pasado 25 de septiembre la universidad detectó irregularidades en la obtención del título de Guerrero, como, por ejemplo, que no habría presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT.

Tras revisar el historial académico de Guerrero en los sistemas institucionales, “no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, detallaron el 7 de noviembre en un comunicado público, en el que también dieron a conocer que habían anulado sus títulos.

