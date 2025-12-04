Cifras revelan las brechas que enfrentan millones de estudiantes con discapacidad en Latam

De acuerdo con el informe, 2,3 millones de estudiantes con discapacidad se encuentran escolarizados en los 16 países que hicieron parte del estudio, entre esos Colombia. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Uno de cada cinco estudiantes con discapacidad en América Latina y el Caribe asiste a escuelas de modalidad especial, mientras menos de la mitad de las escuelas de educación regular recibe a este grupo de estudiantes. Estas son dos de las principales conclusiones de un informe recién publicado por la UNESCO.

El documento ‘Hacia una educación sin barreras: avances y desafíos en la educación inclusiva que evidencian los resultados del estudio del SIRIED 2024’ también resalta que más de un tercio de los estudiantes con discapacidad abandona la escuela antes de finalizar la educación secundaria.

La idea del documento, elaborado por la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile, era ofrecer una radiografía actualizada sobre la situación educativa de las personas con discapacidad en la región.

De acuerdo con el informe, 2,3 millones de estudiantes con discapacidad se encuentran escolarizados en los 16 países que hicieron parte del estudio, entre esos Colombia. Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado y desigual.

Muestra de esto es que la presencia de estudiantes con discapacidad es baja en las edades de preprimaria. Luego, hasta los 12 años, hay un incremento gradual, siendo este el momento en el cual se alcanza el máximo de 33 estudiantes con discapacidad por cada 1.000.

Desde ese punto en adelante, la participación empieza a decrecer y, a los 17 años, hay 24 estudiantes con discapacidad por cada 1.000.

La situación para las mujeres con discapacidad es aún más compleja, pues hay mayor participación de los hombres. El informe presenta una cifra que evidencia esta disparidad: en primaria y la secundaria baja, la presencia de hombres con discapacidad es casi el doble que la de las mujeres.

La evaluación también analizó el estado de los entornos físicos. En esta materia, los investigadores encontraron que el 94 % de los países de la región cuenta con normas para la provisión de rampas o escaleras con pasamanos en los establecimientos educativos.

Sin embargo, advierte el documento, la accesibilidad sigue siendo parcial: “Solo una de cada cuatro países incluye en su normativa texturas en paredes para personas ciegas y alrededor de la mitad contempla señalización visual para estudiantes sordos, lo que muestra que persisten barreras para una participación plena en los espacios escolares”.

Para Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO, las conclusions del informe “nos recuerdan que la inclusión no es un lema, sino una obligación de los Estados”.

“No basta con que las puertas de las escuelas estén abiertas: debemos derribar las barreras físicas, pedagógicas, culturales y sociales que todavía impiden que millones de niñas, niños y jóvenes con discapacidad aprendan y participen plenamente”, agregó la holandesa.

