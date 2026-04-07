Colombia perdió 920.000 estudiantes en educación básica y media en los últimos 10 años

En 10 años, Colombia perdió casi un millón de estudiantes en educación básica y media Foto: Istock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana analizó el comportamiento de la matrícula en los colegios de Colombia. Para ello, revisó los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) correspondientes a los últimos 10 años.

(Lea: Mineducación aprueba CONPES con el que formaliza el Plan Nacional de Formación Integral)

Entre los objetivos, destaca el LEE en un comunicado, estaba comprender “las variaciones en la matrícula y cómo estas estarían —o no— relacionadas con los cambios demográficos".

Tras analizar los resultados, los investigadores del LEE encontraron que, en los últimos años, el sistema educativo del país ha registrado una disminución sostenida del número de estudiantes matriculados en educación básica y media.

De hecho, señala el LEE, desde 2015 (que fue el punto de partida de la investigación), la matrícula ha venido reduciéndose de manera progresiva, lo que ha llevado a que cerca de 920.000 estudiantes no lleguen a los colegios del país en los últimos 10 años.

(Puede leer: U. Antioquia inicia el proceso para elegir nuevo rector: ya se pueden inscribir candidatos)

Para dimensionar mejor el número de estudiantes que no están llegando a los colegios, el LEE sugiere un ejemplo: es como si toda la población de Soacha, Cundinamarca, desapareciera del sistema educativo.

Esta reducción, a los ojos de los investigadores, ha llevado a que en 2025 la matrícula total se ubique en 9.318.417 estudiantes, el nivel más bajo observado en la última década. Esta reducción, añaden, es mayor que la disminución de la población, por lo que sugieren que otros factores también estarían incidiendo en la permanencia de los estudiantes en el sistema.

Omar Garzón, investigador del LEE de la Javeriana, asegura que “este comportamiento evidencia que un número creciente de estudiantes está quedando por fuera del sistema educativo. Esto va más allá de un ajuste demográfico y refleja una pérdida activa de estudiantes, lo que pone en evidencia importantes retos en términos de acceso y permanencia”.

Por ejemplo, dicen desde el LEE, “entre 2024 y 2025 dejaron de matricularse alrededor de 224.000 estudiantes en el sistema educativo”, y señalan que la caída de la matrícula se presenta en todos los niveles, con mayor fuerza en secundaria y media.

(Le puede interesar: Las nuevas medidas de la Universidad Nacional para poder finalizar el semestre académico)

Los investigadores también detallaron que el sector oficial, que históricamente concentra la mayor proporción de estudiantes, registra la mayor parte de la disminución acumulada en la última década. En ese periodo, la matrícula en este sector pasó de 7.983.383 a 7.238.119 estudiantes.

También resaltan que, aunque el sector privado presenta una caída más reciente, la tendencia también genera preocupación, pues durante los años estudiados las matrículas pasaron de 2.255.762 a 2.080.298 estudiantes.

En opinión de Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana, es clave comprender “estas tendencias para orientar el diseño de políticas públicas que permitan fortalecer el sistema educativo y garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en Colombia”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚