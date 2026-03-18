Colombia ratificó acuerdo regional que busca que convalidar títulos sea más fácil

Colombia se convirtió en el quinto país en formalizar su adhesión al Convenio, luego de Granada, Perú, Cuba y la Santa Sede. Foto: Pexels

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Hace unos días, Laura Guillén Gloria, delegada permanente de Colombia ante la UNESCO, depositó un instrumento de ratificación que formaliza la adhesión de Colombia a un acuerdo regional que facilitará la convalidación de títulos obtenidos en el extranjero.

El 11 de marzo, en París, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Guillén depositó el documento mediante el cual el país ratificó el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior.

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Este instrumento internacional, impulsado por la UNESCO, busca facilitar el entendimiento y la comparación de las titulaciones entre los sistemas universitarios de la región, explicó el Ministerio de Educación a través de un comunicado.

De esta manera, agregó la cartera, los colombianos que estudien en universidades de América Latina y el Caribe tendrán más facilidades para que sus títulos sean reconocidos en el país.

En la práctica, precisó el ministerio, “el Convenio promueve reglas comunes y el intercambio de información entre países sobre sus sistemas educativos y las características de los programas académicos”.

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De esta manera se contribuirá al proceso de convalidación de títulos, el trámite mediante el cual el Ministerio de Educación reconoce oficialmente un título obtenido en el exterior.

Colombia se convirtió en el quinto país en formalizar su adhesión al Convenio, luego de Granada, Perú, Cuba y la Santa Sede, siendo también el país con mayor número de instituciones de educación superior y de estudiantes matriculados que integran este instrumento.

Para entender la dimensión del Convenio, el ministerio explicó que, entre 2020 y 2025, se expidieron 41.204 actos administrativos de convalidación de títulos provenientes de instituciones de educación superior de América Latina, de los cuales el 80 % culminaron con decisión favorable.

Venezuela, con 14.301 casos, es el país del que provienen más solicitudes, lo que representa el 35 % de las solicitudes regionales. Les siguen México y Argentina, con 8.380 y 5.039 solicitudes, respectivamente.

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Las áreas de conocimiento que mayor cantidad de solicitudes concentran son Salud y Bienestar, con 14.220 casos, y Educación, con 10.576 casos. Juntas, representan más del 60 % de los títulos analizados entre 2022 y 2025.

Finalmente, por niveles de formación, 13.360 solicitudes correspondieron a títulos universitarios de pregrados, mientras que 12.389 eran de programas de maestría.

"Con esta decisión, Colombia fortalece su integración educativa con América Latina y el Caribe y consolida un camino que ya venía avanzando para facilitar el reconocimiento de estudios realizados en el exterior, ampliar las oportunidades educativas y seguir fortaleciendo su sistema de educación superior“, concluyó el ministerio.

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