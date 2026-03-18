Mineducación anuncia ruta contra violencias de género y adopta licencia menstrual remunerada

Imagen de referencia. El Mineducación reconoció el permiso menstrual remunerado y la posibilidad de trabajar desde casa para las personas menstruantes de la entidad. Foto: Getty Images

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El Ministerio de Educación Nacional informó sobre un par de medidas que buscan fortalecer los derechos laborales de las mujeres, así como garantizar entornos de trabajo seguros. Por un lado, la cartera anunció la implementación de una ruta institucional para atender violencias basadas en género (VBG), violencia sexual y discriminación laboral. Por otro lado, se refirió a la adopción de un permiso menstrual remunerado con posibilidad de trabajo en casa.

La primera medida está orientada por principios de confidencialidad, respeto por la dignidad humana, no revictimización, enfoque de género y acceso efectivo a la justicia. Según comunicó el Mineducación, los casos de VBG pueden ser reportados a través del correo redapoyo@mineducacion.gov.co, incluso si los hechos se dieron hace tiempo.

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“Las denuncias podrán ser presentadas por la persona afectada, por terceros o de manera anónima”, apuntó la cartera. “Una vez recibido el reporte, la Red de Apoyo institucional revisará el caso en un plazo máximo de dos días, abrirá el expediente correspondiente y definirá la ruta de atención”.

Dicha red estará conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales en derecho, psicología, seguridad y salud en el trabajo, además de un delegado del despacho del ministro. El equipo realizará el seguimiento a cada caso, con el fin de garantizar el bienestar de la persona afectada y el cumplimiento de las medidas adoptadas.

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Dependiendo de cada situación, será posible activar acciones como:

• Acompañamiento psicosocial

• Orientación jurídica

• Activación de mecanismos disciplinarios

• Remisión a autoridades judiciales

• Medidas de protección como reubicación laboral, teletrabajo o permisos especiales

​Permiso menstrual remunerado y trabajo en casa

Mediante una nueva resolución, el Ministerio también reconoció el permiso menstrual remunerado y la posibilidad de trabajar desde casa para mujeres y personas menstruantes de la entidad, entre las cuales se incluyen servidores, colaboradores y contratistas. La medida permitirá solicitar un día de permiso remunerado al mes cuando si se presentan afectaciones asociadas al ciclo menstrual y no se solicitará una certificación médica previa.

La cartera apuntó que si la persona requiere más tiempo para su recuperación o autocuidado, podrá pedir trabajo en casa hasta por dos días consecutivos adicionales durante el mismo mes. “En casos donde existan condiciones de salud diagnosticadas que generen síntomas incapacitantes, se podrá acceder hasta a dos días de permiso remunerado al mes, presentando el respectivo certificado médico”, agregó.

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Este procedimiento garantizará la confidencialidad y la protección de los datos personales de quienes hagan uso de este derecho, para respetar su intimidad.

“El Ministerio de Educación se suma a las entidades que cuentan con licencia menstrual remunerada para mujeres y personas menstruantes”, afirmó el jefe de cartera, Daniel Rojas Medellín. “Además, en un trabajo conjunto con Talento Humano, la Secretaría General y la organización sindical, creamos el primer protocolo de violencias basadas en género con enfoque de género para prevenir y atender este tipo de situaciones”.

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