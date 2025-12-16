Los estudiantes pertenecían al Liceo Antioqueño de Bello. Foto: Alcaldía de Bello

La comunidad educativa está de luto. Luego de que el pasado domingo, 14 de diciembre, se presentara un accidente en la vía entre Segovia y Remedios, en Antioquia, en el que viajaban estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, la asociación que reúne a las instituciones de educación superior se pronunció manifestando su “más profundo y respetuoso pesar por la trágica pérdida de vidas”.

“La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) expresa su más profundo y respetuoso pesar por la trágica pérdida de vidas ocurrida el pasado 14 de diciembre de 2025, cuando un bus que transportaba a jóvenes estudiantes cayó a un abismo, dejando 17 personas fallecidas y, al menos, 20 heridos en este lamentable siniestro vial”, señaló este 16 de diciembre a través de un comunicado.

Como se sabe, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el sector conocido como El Chispero. El bus, que transportaba a los graduados de regreso a Bello, luego de estar en una excursión que ellos organizaron a Coveñas, se salió del camino y cayó a un abismo a más de 40 metros.

En el comunicado, la Aciet también manifestó su solidaridad con los allegados de las víctimas, al tiempo que les envió un mensaje de apoyo.

“Manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento a los familiares, a las personas lesionadas y a toda la comunidad del Liceo Antioqueño de Bello”, señaló la asociación.

“Extendemos, igualmente, nuestro apoyo y respeto a los equipos de emergencia, autoridades civiles y personal de salud que han trabajado sin descanso en las labores de rescate, atención y acompañamiento a los heridos y sus familias”, indican en otro apartado. “Como sector educativo, compartimos la tristeza que embarga a nuestras comunidades y hacemos un llamado a la reflexión, al cuidado y a la adopción de medidas que busquen proteger la vida de niños, jóvenes y familias en todos los escenarios de movilidad y transporte”.

El accidente, aún en investigación

Por el momento, aún no se sabe con precisión por qué ocurrió el accidente. Aunque en principio, algunas hipótesis señalaban que el conductor del bus en el que viajaban los estudiantes había tenido un microsueño, hay algunas señales que podrían indicar que el bus estaba presentando algunas fallas.

Como explicamos en este artículo, algunos de los sobrevivientes y de los familiares de los alumnos mencionaron que el bus tenía problemas con su aire acondicionado y que, incluso, al parecer, avanzaba despacio. Sin embargo, aún no hay certeza de qué fue lo que ocurrió.

La gerente de Precoltur, la empresa a la que estaba afiliada el vehículo, dijo, por su parte, que ya habían entregado toda la información pertinente a la Policía para que adelante la investigación. El conductor, aseguró, “llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud”.

