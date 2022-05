¿Con talento para el arte? Abren convocatoria de becas para estudiar en el exterior

La convocatoria está dirigida para artistas entre 18 y 35 años. Foto: Marko Milivojevic

Hace poco, el Icetex anunció que abrió una cra aquellas personvocatoria paonas que quieran estudiar y tengan habilidades artísticas. Bajo el nombre de “Jóvenes talentos”, esta entidad espera beneficiar a jóvenes entre los 18 y 35 años. (Lea “Respetamos el pluralismo”: colegio a padres indignados por admitir a hijas de Quintero)

La idea, dice en un comunicado, es que esta población cuente con destrezas en algún campo artístico o creativo y quiera cursar un programa en el exterior presencial o virtual. Tiene que hacerlo, específicamente, en áreas del “arte” o de la llamada “economía naranja”. (Lea ¿Está buscando práctica? Estado ofrece 1.300 vacantes. Le explicamos cómo aplicar)

De acuerdo con el Icetex, a través de este programa se otorgarán créditos que podrán ser 100% condonables en diversas disciplinas. Entre ellas, “artes visuales y plásticas, artes aplicadas, artes escénicas, cinematografía, literatura, música, diseño, editorial, publicidad, fonografía (música grabada), audiovisual, publicidad, turismo y patrimonio cultural, entre otras”.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de julio de 2022 y está dividida en tres categorías: maestría (presenciales), cursos cortos (presenciales o virtuales y cursos virtuales. Para las primeras se otorgará una cantidad de hasta US $20.000 USD. Para la segunda, US $13.000; y para la tercera, US $10.000.

“En cuanto a los requisitos de selección, es importante que los interesados acrediten título profesional o al menos que hayan cursado el 50% de sus estudios de pregrado, admisión del centro docente internacional, presupuesto desglosado, y una proyección de cómo apoyarán a su región una vez culminen los estudios realizados con la ayuda de este programa”, explica esa entidad.

Para poder aplicar, los aspirantes, añade en un comunicado, “deben demostrar trayectoria artística de acuerdo con calificación del comité evaluador. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la demanda de cada disciplina y el presupuesto disponible, se determinará cuántos cupos se otorgarán para cada una de éstas (...) Aquella con mayor número de candidatos recibirá más beneficiarios seleccionados”.

Las inscripciones se deben realizar antes del 15 de julio de 2022 en el sitio web del ICETEX. Para mayor información puede consultar este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚