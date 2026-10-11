El proyecto cuenta con dos fases. La primera es una infraestructura modular que se construirá en dos de los tres lotes previstos, que suman al menos 9.000 metros cuadrados, y durante la cual está prevista la construcción de más de 5.600 metros…

El Ministerio de Educación, en cabeza de Ilva Myriam Hoyos, se refirió a la situación de las obras del multicampus universitario de Suba, un proyecto que busca ampliar la cobertura de educación superior pública en el noroccidente de la capital del país y que, en su primera fase, ofrecerá 920 cupos.

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Cruce de versiones entre Mineducación y exministro por retrasos en el multicampus de Suba

El proyecto cuenta con dos fases. La primera es una infraestructura modular que se construirá en dos de los tres lotes previstos, que suman al menos 9.000 metros cuadrados, y durante la cual está prevista la construcción de más de 5.600 metros cuadrados en aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar. La segunda etapa corresponde a la sede definitiva del multicampus, con una inversión proyectada de más de COP 200.000 millones.

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Sin embargo, según el actual Ministerio de Educación, a septiembre de 2026 “la infraestructura modular del Lote 1 acumulaba un atraso del 52 % y la del Lote 2, del 73 % en su ejecución física, frente al cronograma que fijó el propio gobierno anterior. Ni la interventoría ni la anterior administración de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, responsables del seguimiento del proyecto, iniciaron un proceso de incumplimiento contra el contratista”.

Además, la cartera aseguró que, para la fase definitiva, el gobierno Petro no dejó contratados la ingeniería de detalle, los permisos, las licencias ni la obra, y que “tampoco dejó comprometidos los recursos para su ejecución”.

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El Ministerio también señaló al gobierno anterior de abrir “de forma irresponsable” la convocatoria para los jóvenes de Suba sin cumplir los requisitos técnicos. “Por eso el campus no funciona y los jóvenes inscritos están siendo atendidos en las otras sedes de las instituciones de educación que brindan la oferta académica”, indicó la cartera.

Cabe señalar que a principios de agosto, el director de la Agencia Atenea, Diego Escallón señaló que se venció "el plazo para que el Gobierno Petro entregara la etapa modular y, lamentablemente, no se cumplió, y fue reprogramada para el 30 de septiembre". Además, indicó que el Mineducación no había contratado la obra defintiva.

La respuesta del exministro Rojas

Esta semana, el exministro de Educación Daniel Rojas aseguró que durante el gobierno Petro se dejaron los recursos asegurados, así como las obras de la fase modular contratadas y con interventoría.

“El contratista de la obra modular tiene obligaciones, y el contrato da las herramientas para hacerlas cumplir. Por eso la interventoría le fijó una ruta con fechas y le advirtió por escrito que vendrían multas y sanciones si se apartaba de ella. Esas fechas, a finales de agosto y de septiembre, y esas herramientas quedaron en manos de este Gobierno. Si la obra se detuvo, se detuvo con el nuevo gobierno. Y si no se detuvo, no había nada que ‘reiniciar’”, indicó Rojas.

Render de las aulas modulares del multicampus. Foto: Min Educación

Rojas también aseguró que desde marzo se había aclarado que la estructuración de la fase definitiva tomaría cerca de 11 meses antes de su construcción, y agregó que “los estudiantes están en las sedes de sus universidades porque así lo previó el plan de contingencia. Esa contingencia termina el día en que se entreguen los lotes. Y entregarlos hoy les corresponde a ustedes”.

Por lo pronto, el Ministerio de Educación asegura que se terminaron los arreglos logísticos para reiniciar las obras en el terreno. “De la mano de la Alcaldía de Bogotá, que aporta los lotes y los recursos de operación del campus, la nueva administración de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas se compromete a garantizar el cumplimiento estricto de los cronogramas para que la obra avance sin nuevos retrasos”, indicó la cartera.

Amigas y amigos de Suba. Ayúdenme a compartir la verdad con la gente de la localidad. No se dejen manipular.



El nuevo Gobierno dice que "destraba" el Multicampus Universitario de Suba pero no se destraba lo que se recibe andando. El 7 de agosto entregamos contratos firmados,… — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) October 10, 2026

Un documento técnico del proyecto elaborado por Atenea sostiene que Suba concentra una de las mayores brechas de acceso a educación superior en la ciudad. La localidad tiene más de 1,27 millones de habitantes y cerca de 299 mil jóvenes entre 14 y 28 años. Además, las zonas de Tibabuyes y El Rincón fueron catalogadas con niveles “muy insuficientes” e “insuficientes” en cobertura educativa.

Según el mismo diagnóstico, el tiempo promedio de desplazamiento desde Suba hacia una institución de educación superior es de 55 minutos, 25 minutos más que el recorrido promedio hacia colegios de educación media.

¿Cómo funcionará el multicampus en su primera fase?

En la etapa inicial, los terrenos fueron entregados en comodato a la Universidad Pedagógica Nacional, entidad que administrará el proyecto de acuerdo con lo pactado entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

Se espera que estén disponibles 920 cupos para estudiantes, con la participación de cuatro instituciones:

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Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Distrital

Colegio Mayor de Cundinamarca

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

En total, se ofrecerán ocho programas académicos en esta primera fase.

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