Universidad Autónoma del Caribe: Juez tumba el regreso de Silvia Gette a la rectoría

De acuerdo con el juez, la principal razón de su decisión se debe a que la universidad que Gette dirigió entre 2003 y 2012 ya no existe en los mismos términos, pues los estatutos, que son la base y la estructura…

El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocó en segunda instancia la medida que ordenaba el reintegro de Silvia Gette Ponce a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, cargo del que estuvo apartada desde 2013 y que recuperó en abril de este año. Además, declaró improcedente su retorno a este cargo.

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De acuerdo con el juez, la principal razón de su decisión se debe a que la universidad que Gette dirigió entre 2003 y 2012 ya no existe en los mismos términos, pues los estatutos, que son la base y la estructura jerárquica principal que rige la vida institucional, administrativa y académica de las universidades, cambiaron. También se modificaron los órganos de gobierno.

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Estas razones, a los ojos del juez, harían que no fuera constitucional regresar estos instrumentos a como estaban cuando Gette Ponce estaba al frente de la Universidad Autónoma del Caribe. Con esta medida quedaría sin vigencia la decisión adoptada en abril de este año por el Juzgado Segundo Penal Municipal con control de garantías que, en primera instancia, señaló que Gette Ponce ya no está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Esa decisión, como contamos en esta nota, decidió restablecer los derechos a Gette Ponce para asumir de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, tras reconocer que las actas de las reuniones en las que se eligió a Ramsés Vargas Lamadrid como rector podrían haber sido falsificadas.

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La reciente decisión de este juez se conoce un día después de que se pronunciara el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla. Allí ordenó a la Universidad Autónoma del Caribe pagarle a Gette y a sus hijos COP 7.586 millones por las diferencias de la pensión de sobreviviente que les reconocieron. Además, decretó el embargo de sus cuentas hasta por COP 13.136 millones.

¿Qué ha pasado en la Universidad Autónoma del Caribe?

Después de que se conociera la sentencia del Juzgado Segundo Penal Municipal que reintegraba a Gette al cargo, el Ministerio de Educación, liderado en ese entonces por Daniel Rojas, rechazó la medida y, a través de un abogado, radicó una acción de tutela en contra de ese juzgado por "la presunta vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales al debido proceso".

El juez Benjamin Jaimes Pérez, del Consejo Superior de la Judicatura seccional del Atlántico, hizo un análisis y una semana después, el 14 de abril, expidió una nueva medida que suspendió de manera provisional esa medida. En su decisión, advirtió “la posible configuración de irregularidades relevantes desde el punto de vista constitucional” frente a la sentencia del 8 de abril.

Por esta razón, el juez del Consejo Superior de la Judicatura admitió la acción de tutela presentada por el representante del Mineducación y concedió la medida provisional solicitada de ordenar la suspensión de la sentencia del 8 de abril, “hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela o, en su defecto, el recurso ordinario interpuesto contra dicha providencia”.

Cabe recordar que Gette Ponce fue rectora de esta institución entre 2003 y 2012. Un año después fue apartada de su cargo en medio de investigaciones por soborno, y en mayo de 2019 fue condenada en primera instancia por un juzgado penal de Barranquilla por haber sido autora de abuso de confianza calificado y agravado. En ese momento, se le dio nueve años de prisión y, además, fue inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de aquel entonces, entre 2008 y 2012, la exrectora realizó autopréstamos por COP 1.075 millones, para pagar “entre otras, sus obligaciones tributarias y personales, así como los honorarios del abogado que la representó en un proceso”.

Luego, en 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la había condenado a cinco años de prisión. El alto tribunal señaló que “por medio de su director financiero, la Universidad Autónoma del Caribe confió en Silvia Beatriz Gette Ponce la administración de la cuenta corriente No. 1040112193, Helm Bank de Miami, y por supuesto, de los recursos que allí estuviesen depositados, sin ninguna restricción y de manera independiente”.

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