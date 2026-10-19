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De Cero a Siempre cumple 10 años: estas son las deudas de Colombia con su primera infancia

Un documento elaborado por 14 investigadores asociados a universidades como Los Andes, la Nacional, la del Norte, Oxford, Harvard y la de Nueva York detalla lo que ha sucedido en la última década, luego de que salió a la luz la popular política ‘De Cero a Siempre’. ¿Qué hemos hecho bien y en qué nos rajamos?

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
La vacunación es clave para evitar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños menores de seis meses.
La cobertura de vacunación en el país oscila entre el 82,7 % y el 89,4 %, aún por debajo de la meta de inmunizar al 95 % de los niños y niñas.
Foto: Cortesía

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Este año, ‘De Cero a Siempre’, la política de primera infancia de Colombia, que buscaba garantizar los derechos y la atención integral de niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad, cumple 10 años desde que fue expedida como una ley. A propósito de esta fecha, 14 investigadores, vinculados a universidades como Los Andes, la del Norte, la Nacional, Oxford, Harvard y la de Nueva York, se dieron a la tarea de analizarla con profundidad para responder una pregunta: ¿cómo están creciendo hoy los cerca de 4,5 millones de niños y…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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