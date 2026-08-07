De la Espriella y la educación: “Colombia se incorporará a la cuarta revolución industrial”

AME7086. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante su primer discurso como mandatario, donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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Este viernes 7 de agosto, en su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella dedicó también unos minutos para hablar de su apuesta por la educación y lo relacionó también con el concepto de la “batalla cultural” de su Patria Milagro.

Ya días antes el vicepresidente José Manuel Restrepo había dado algunas pistas cuando dijo que: “Debo decirles que vamos a reivindicar la autonomía universitaria, respetar tanto las universidades públicas como las privadas y ser partícipes de un sistema mixto de educación”.

Si bien De la Espriella no se centró en este punto, sí destacó la importancia de apostarle a la innovación y a las nuevas tecnologías.

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“El porvenir de un pueblo se construye en sus escuelas, colegios y universidades. La educación es el más poderoso ascensor social que tiene una nación. Es el instrumento que permite que el mérito abra las puertas de la oportunidad y que cada ciudadano pueda construir con sus capacidades una vida mejor. Alcanzaremos la excelencia académica; dignificaremos la labor de nuestros maestros; fortaleceremos la educación técnica, tecnológica y universitaria; impulsaremos la investigación, la ciencia y la innovación. Queremos formar ciudadanos íntegros y profesionales altamente calificados, capaces de responder a las exigencias del mundo contemporáneo, de crear empresa, de generar empleo, aportar al desarrollo y encontrar en Colombia oportunidades para realizar su proyecto de vida”, dijo De la Espriella en su discurso.

Asimismo, el presidente De la Espriella señaló que no quería que los “jóvenes fueran simples consumidores de tecnología creadas en otras latitudes. Quiero que sean creadores, innovadores y protagonistas del mundo digital”.

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“De nada sirve un diploma si este no abre las puertas al trabajo, al emprendimiento y a un mejor porvenir. Colombia debe incorporarse plenamente a la cuarta revolución industrial, promoveré la formación de nuestros niños y jóvenes en las nuevas áreas del conocimiento que están transformando al mundo: la inteligencia artificial, la programación y ciencia de datos, la robótica, las nuevas tecnologías. Esas son las formaciones que el mundo demanda, ahí está el futuro, ahí está el presente”, complementó el nuevo jefe de Estado.

Aunque no se refirió explícitamente a esto, el mandatario colombiano sí dio una especie de mensaje a las críticas de presuntos adoctrinamientos en el sector educativo al afirmar que: “Hay un principio sobre el cual no vacilaré: la educación no puede convertirse jamás en un instrumento de adoctrinamiento ideológico. Las aulas pertenecen al conocimiento, la ciencia, las humanidades y el pensamiento libre. Nunca a la propaganda política. La misión de la escuela consiste en enseñar a pensar, pero no en decirle a nuestros niños y jóvenes cómo tienen que pensar y lo que tienen que pensar”.

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De la Espriella incluyó en su apuesta por la educación el concepto de la “batalla cultural”. “El renacer en la patria milagro también deberá ser cultural. Una nación que pierde de vista su identidad termina extraviando su destino. Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual. No permitiré que se siga ridiculizando aquello que durante generaciones ha hecho fuerte y grande a nuestra sociedad”.

“No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y un país. (…) La fortaleza de la familia es la fortaleza de Colombia, eso que nadie lo tenga en duda”, concluyó De la Espriella, que no se refirió a los retos que tendrá su gobierno con este sector y que están asociados a reducir la brecha social, a fortalecer la educación básica y media y a la reinvención de la educación superior.

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