¿El alemán será materia obligatoria en colegios públicos? Esto dice el Mineducación

“Ni matemáticas, ni inglés: esta es la nueva asignatura obligatoria en los colegios a partir de 2026″ o “Colombia incluirá el alemán como asignatura obligatoria en colegios públicos a partir de 2026″, son algunos de los titulares que han circulado en medios de comunicación y redes sociales en las últimas horas.

Otras noticias de diferentes medios insisten en que el alemán será una materia obligatoria en los colegios oficiales a partir del próximo año. Sin embargo, ni el Ministerio de Educación ni la Embajada de Alemania en Colombia, han realizado ese anuncio.

¿De dónde surgió la confusión? El 17 de diciembre, el Ministerio de Educación anunció que, junto a la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut—una institución pública alemana que promueve el alemán alrededor del mundo—, firmaron un Memorando de Entendimiento que “permitirá fortalecer la enseñanza del alemán en los establecimientos educativos del país”.

En este punto es necesario hacer una aclaración sobre los memorandos de entendimiento. De acuerdo con un concepto de este año de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, estos son instrumentos “en los cuales se incluyen intenciones, compromisos, aspiraciones, propósitos o se desarrollan instrumentos preexistentes”.

En los mismos, aclara la entidad, “no se contemplan obligaciones de comportamiento reales, ni términos imperativos, sino más bien cláusulas programáticas que suelen contener simples exhortaciones o declaraciones de intención”.

Es decir, hasta el momento, las tres partes manifestaron su interés y compromiso de fortalecer la enseñanza del alemán en los colegios oficiales del país.

¿En qué acordaron trabajar el ministerio, la embajada y el instituto? De acuerdo con una publicación en X (antes Twitter) de Martina Klumpp, embajadora de Alemania en Colombia, “para desarrollar el primer currículo nacional del idioma alemán en Colombia”.

Esto es, según el Ministerio de Educación, el “conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos (...) incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. Es decir, todo lo que se necesita para que se pueda ofrecer en una materia en un establecimiento educativo del país.

Dicho en palabras de la cartera educativa, el memorando de entendimiento “busca organizar y poner en marcha un programa conjunto para que los estudiantes de establecimientos educativos públicos aprendan alemán con estándares internacionales, con acompañamiento técnico, académico y cultural de Alemania”.

Es decir, las tres partes todavía tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo sería ese programa, mientras que, en ningún pronunciamiento, se hace alusión a que vaya a ser una materia obligatoria en los colegios públicos del país.

De hecho, la misma cartera aclara que el memorando “no implica compromisos financieros”, aunque sí establece un “marco de trabajo colaborativo que permitirá unir capacidades, experiencias y buenas prácticas para que los estudiantes colombianos accedan a una formación en alemán de calidad”.

