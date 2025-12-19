Rector puesto por Mineducación en U. del Atlántico tiene sanción disciplinaria: Procuraduría

Estudiantes de estratos 1 y 2 no pagarán matrícula en Universidad del Atlántico Foto: Universidad del Atlántico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación, en una reciente resolución, anunció que Rafael Ángel Castillo Pacheco asumirá como rector encargado de la Universidad del Atlántico, en reemplazo de Leyton Barrios. Castillo, además, ejercerá como representante legal de la institución.

(Lea: Nuevo capítulo en la Universidad del Atlántico: Ministerio de Educación designa a otro rector)

Tras conocerse la designación, la Procuraduría se pronunció debido a que el nuevo rector tiene vigente una sanción disciplinaria que ordena su suspensión por cuatro meses. “Esta sanción se encuentra registrada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) del 11 de marzo de 2025″, señala en el documento el ente de control.

La sanción contra Castillo se originó por extralimitación de funciones. Según la Procuraduría, cuando se desempeñaba como rector encargado de la universidad, autorizó una comisión de servicios remunerada a Wendell Graham Archibold Barrios, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, para viajar a Argentina y asistir a clases del Doctorado en Contabilidad de la Universidad Nacional de Rosario.

De acuerdo con el sistema, esta medida fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría el 21 de febrero de 2025 y, al parecer, no existe constancia de que la sanción haya sido cumplida.

(Puede leer: U. Nacional: exrectores piden a la Procuraduría intervención sobre el futuro de la rectoría)

En el comunicado, el ente de control solicitó a la Universidad del Atlántico que, en caso de que haberse ejecutado la suspensión, envíe una comunicación indicando la fecha exacta de inicio y finalización de esta.

También dijo que, en caso de no haberse aplicado, en un documento explique las razones que han impedido su cumplimiento y detallar las actuaciones adelantadas para garantizar su ejecución. Además, requirió una copia de los actos administrativos y comunicaciones relacionadas con el caso.

¿Qué pasa en la Universidad del Atlántico?

En noviembre de este año, el Ministerio de Educación decretó vigilancia especial a la Universidad del Atlántico tras advertir “graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector”. El objetivo de la medida, dijo en ese entonces la cartera, era garantizar un proceso enmarcado en la transparencia y el respeto al debido proceso institucional.

Luego, el 11 de diciembre, el Ministerio expidió una nueva resolución mediante la cual reemplazó, “hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez”, al entonces rector Leyton Daniel Barrios Torres, quien había contado con el respaldo del clan Char.

Ante la decisión del Ministerio de Educación de apartarlo del cargo, Barrios interpuso una acción de tutela contra la cartera que lidera Daniel Rojas. Barrios alegó que, con esta medida, se daba la vulneración de derechos fundamentales como el trabajo y el mínimo vital.

(Le puede interesar: “Es histórico”: rectores celebran la ley que le da más recursos a las universidades públicas)

Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla señaló que, si bien asumirá el caso, negó la medida provisional solicitada con la que Barrios buscaba suspender la resolución del Mineducación.

El Juzgado también aseguró que en un término de 10 días hábiles adoptará una decisión y que, a más tardar el 21 de enero de 2026, se emitirá un pronunciamiento de fondo.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚