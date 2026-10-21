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El Gobierno quiere frenar la política de educación sexual: ¿Qué está en juego?

El propósito del Ministerio de Educación, encabezado por Ilva Myriam Hoyos, de derogar la política de educación sexual que expidió el Gobierno de Gustavo Petro ha generado inquietud entre varias organizaciones que han trabajado por los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Qué tan fácil es que se concrete esa idea?

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
En Colombia, la educación integral en sexualidad es obligatoria.
En Colombia, la educación integral en sexualidad es obligatoria.
Foto: Johann Augusto González

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La nueva política de educación sexual y reproductiva de Colombia llevaba apenas 73 días vigente cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió que lo frenaría. Este documento había sido adoptado el 10 de julio por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas del gobierno de Gustavo Petro como una hoja de ruta hasta 2035 y abarcaba desde lo que se enseña en las aulas hasta los insumos que deben tener las salas de urgencias. Pero hoy su continuidad está en vilo luego de que el Ministerio de Educación, en cabeza de Ilva Myriam…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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