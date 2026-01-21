Logo El Espectador
El SENA abrirá 41.000 cupos en 200 programas presenciales y a distancia, ¿cómo inscribirse?

Esta primera oferta contempla cinco niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización. Le explicamos qué debe hacer para inscribirse.

Redacción Educación
21 de enero de 2026 - 03:54 p. m.
Entre la oferta de 200 programas en cinco niveles de formación, se encuentran varios enfocados en la cocina.
Foto: SENA
Desde el próximo jueves 29 de enero y hasta el martes 3 de febrero, estarán abiertas las inscripciones para la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta primera oferta contempla cinco niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización en programas que están alineados con las necesidades actuales del mercado laboral.

La oferta está dirigida a ciudadanos colombianos y a personas extranjeras que tengan su situación legal definida y que quieran “dignificar sus quehaceres mediante la adquisición de nuevas habilidades, mejorar su perfil profesional y acceder a oportunidades laborales en sectores estratégicos de la economía”, de según señaló la entidad.

Entre los programas con mayor oferta en Colombia, ofrecidos por el SENA, se encuentran los tecnólogos de Análisis y Desarrollo de Software, Gestión Documental, Gestión Contable y de Información Financiera, Gestión Administrativa y Gestión Financiera, entre otros.

En el nivel de técnicos, hay programas de Cocina, Asistencia Administrativa, Sistemas Teleinformáticos, Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración y Enfermería.

Algunos programas auxiliares que serán ofrecidos serán Cocina, Promotor de Salud, Información Turística y Promoción de Seguridad Alimentaria. En el nivel de operarios, la oferta estará dirigida a Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior, Manejo de Confección Industrial y Procesos de Panaería, entre otros.

Finalmente, los programas de profundización técnica serán: Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW, Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos y Atención Integral al Paciente Domiciliario.

¿Cómo inscribirse en el SENA?

Aunque el proceso de inscripción estará abierto desde el 29 de enero, el Servicio señaló que los aspirantes pueden adelantar desde ya su registro en el portal de la entidad.

Desde el 29 de enero, quienes deseen inscribirse en los programas, deberán ingresar al portal y seleccionar en el apartado ‘Nuestra oferta educativa’ la opción ‘Presencial’.

Allí se desplegará un menú lateral izquierdo con varios filtros para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento. Tras seleccionar el programa que más le interese, podrá encontrar información detallada y conocer si tiene cupos disponibles para su inscripción.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

