El SENA ofrece 400 cursos cortos gratis: así puede inscribirse Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió recientemente una convocatoria con 400 cursos cortos que se ofrecerán en modalidad virtual, que estarán disponibles a través de Zajuna, la plataforma educativa de la entidad.

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El SENA explica que estos cursos pueden durar desde 48 horas hasta tres meses, dependiendo del contenido y de la intensidad de cada programa. Al finalizar el proceso de formación, las personas recibirán una certificación, que acredita las competencias adquiridas y que puede servir como respaldo en procesos de búsqueda de empleo.

La oferta reúne programas en distintas áreas del conocimiento, especialmente en campos relacionados con el sector empresarial, el entorno digital, las industrias creativas y la gestión administrativa. Entre los temas que más destacan se encuentran:

Química.

Administración de proyectos de construcción.

Analítica de datos aplicada a procesos logísticos.

Gestión administrativa.

Fotografía.

Contabilidad y finanzas.

Programación.

Mercadeo y logística.

Gestión documental.

Telecomunicaciones.

Entre los planes aprobados por el SENA está que cada uno de los cursos está diseñado para abordar entre dos y 20 contenidos específicos, enfocados en habilidades y conocimientos aplicables a entornos laborales.

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¿Cómo puede inscribirse en los cursos del SENA?

El proceso de inscripción se realiza a través del portal educativo del SENA , donde se encuentra disponible el catálogo completo de programas.

Una vez en la plataforma, las personas interesadas deben seleccionar la opción “Cursos cortos” y elegir el área de estudio de su interés. Allí podrán ver todas las capacitaciones disponibles.

Después deberán seleccionar el curso que desean tomar y registrarse con sus datos personales o iniciar sesión si ya cuentan con un usuario en el sistema.

Cuando el registro se completa, el sistema envía un correo electrónico al aspirante con los detalles sobre el proceso de admisión y la fecha de inicio de las actividades académicas.

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