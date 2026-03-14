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¿Quiere estudiar una maestría en España? Estas becas cubren hasta el 50 %

Estas becas hacen parte de una alianza del Icetex y la Universidad de Zaragoza (España). En total, son 10 las becas ofrecidas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.

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Redacción Educación
14 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
¿Quiere estudiar una maestría en España? Estas becas cubren hasta el 50 %
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El Icetex, en alianza con la Universidad de Zaragoza (España), abrió una nueva convocatoria de becas dirigida a personas interesadas en cursar una maestría presencial en esta institución. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de mayo a las 5:00 p.m.

(Lea: Ojo, no caiga: advierten que falsos funcionarios de Mineducación están pidiendo información)

La entidad explicó que los programas de maestría podrán dictarse en español o en inglés, dependiendo de la maestría, y comenzarán en agosto de este año. El título que se otorgará será oficial, por lo que podrá ser homologado en Colombia.

📚 Becas del 50 % en la Universidad de Zaragoza

Cierre: 15 de mayo de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Área de estudio: Diferentes áreas

Oferente: Universidad de Zaragoza

Duración del programa: 12 meses

Fecha de inicio Septiembre 2026

Tipo de curso: Presencial

Idioma: Español y/o inglés

(Puede leer: Becas Ecopetrol 2026: cómo postularse a la convocatoria que ofrece 100 cupos)

📒 ¿Quiénes se pueden postular?

  • Mayores de 21 años y menores de 65 años.
  • Contar con el título profesional o equivalente.
  • Tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0 de pregrado.
  • Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.
  • Contar con el documento otorgado por la Universidad de Zaragoza en su proceso de solicitud de acceso en el periodo 2026.
  • Autorización de acceso a estudios de máster con un título extranjero.
  • Si es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

(Le puede interesar: De COP 300 millones a COP 23.000 millones: el impuesto que preocupa a universidades privadas)

💻 ¿Cuáles son las maestrías?

  • Máster Universitario en Aprendizaje a lo Largo de la Vida: Iniciación a la investigación
  • Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa/Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology
  • Máster Universitario en Biología Molecular y Celular
  • Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos
  • Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (CTIG)
  • Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital
  • Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas
  • Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo
  • Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing
  • Máster Universitario en Economía
  • Máster Universitario en Economía Circular
  • Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética
  • Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
  • Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías
  • Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud
  • Máster Universitario en Física del Universe: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas
  • Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
  • Máster Universitario en Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente
  • Máster Universitario en Gerontología Social
  • Máster Universitario en Gestión Administrativa
  • Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural
  • Máster Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos
  • Máster Universitario en Historia y Arte
  • Máster Universitario en Ingeniería Biomédica
  • Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto
  • Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
  • Máster Universitario en Ingeniería Química
  • Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer
  • Máster Universitario en Investigación en Práctica Artística
  • Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas
  • Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico
  • Máster Universitario en Ordenación y Gestión del Territorio y del Medio Ambiente
  • Máster Universitario en Paleontología
  • Máster Universitario en Química Molecular y Catálisis Homogénea
  • Máster Universitario en Relaciones de Género
  • Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador
  • Máster Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal
  • Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales
  • Máster Universitario en Tecnologías para la Salud Digital

(Lea también: ¿Va a presentar la prueba saber 11 calendario B? Estas son las recomendaciones)

💵 ¿Qué cubre la beca?

  • Son 10 becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.
  • No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.
  • Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estancia, tiquetes aéreos, alojamiento, seguro médico, trámites migratorios o manutención.

(Podría leer: Juliana Guerrero reapareció en sesión que designó al nuevo rector de la U. Popular del Cesar)

🎓 Documentos requeridos

  • Solicitud de acceso al máster.
  • Título universitario de pregrado.
  • Certificado de notas de pregrado.
  • Certificado de experiencia profesional.
  • Cédula de ciudadanía.
  • Certificado de condiciones socioeconómicas.
  • Pasaporte.

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

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Por Redacción Educación

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