¿Quiere estudiar una maestría en España? Estas becas cubren hasta el 50 % Foto: Pexels

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El Icetex, en alianza con la Universidad de Zaragoza (España), abrió una nueva convocatoria de becas dirigida a personas interesadas en cursar una maestría presencial en esta institución. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de mayo a las 5:00 p.m.

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La entidad explicó que los programas de maestría podrán dictarse en español o en inglés, dependiendo de la maestría, y comenzarán en agosto de este año. El título que se otorgará será oficial, por lo que podrá ser homologado en Colombia.

📚 Becas del 50 % en la Universidad de Zaragoza

✅ Cierre: 15 de mayo de 2026 hasta las 5:00 p.m.

✅ Área de estudio: Diferentes áreas

✅ Oferente: Universidad de Zaragoza

✅ Duración del programa: 12 meses

✅ Fecha de inicio Septiembre 2026

✅ Tipo de curso: Presencial

✅ Idioma: Español y/o inglés

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📒 ¿Quiénes se pueden postular?

Mayores de 21 años y menores de 65 años.

Contar con el título profesional o equivalente.

Tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0 de pregrado.

Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.

Contar con el documento otorgado por la Universidad de Zaragoza en su proceso de solicitud de acceso en el periodo 2026.

Autorización de acceso a estudios de máster con un título extranjero.

Si es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

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💻 ¿Cuáles son las maestrías?

Máster Universitario en Aprendizaje a lo Largo de la Vida: Iniciación a la investigación

Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa/Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology

Máster Universitario en Biología Molecular y Celular

Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (CTIG)

Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo

Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing

Máster Universitario en Economía

Máster Universitario en Economía Circular

Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética

Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías

Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud

Máster Universitario en Física del Universe: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas

Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas

Máster Universitario en Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente

Máster Universitario en Gerontología Social

Máster Universitario en Gestión Administrativa

Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural

Máster Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos

Máster Universitario en Historia y Arte

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica

Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto

Máster Universitario en Ingeniería Electrónica

Máster Universitario en Ingeniería Química

Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer

Máster Universitario en Investigación en Práctica Artística

Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas

Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico

Máster Universitario en Ordenación y Gestión del Territorio y del Medio Ambiente

Máster Universitario en Paleontología

Máster Universitario en Química Molecular y Catálisis Homogénea

Máster Universitario en Relaciones de Género

Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador

Máster Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal

Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales

Máster Universitario en Tecnologías para la Salud Digital

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💵 ¿Qué cubre la beca?

Son 10 becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.

No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.

Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estancia, tiquetes aéreos, alojamiento, seguro médico, trámites migratorios o manutención.

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🎓 Documentos requeridos

Solicitud de acceso al máster.

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas de pregrado.

Certificado de experiencia profesional.

Cédula de ciudadanía.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Pasaporte.

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

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