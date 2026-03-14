¿Quiere estudiar una maestría en España? Estas becas cubren hasta el 50 %

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El Icetex, en alianza con la Universidad de Zaragoza (España), abrió una nueva convocatoria de becas dirigida a personas interesadas en cursar una maestría presencial en esta institución. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de mayo a las 5:00 p.m.
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La entidad explicó que los programas de maestría podrán dictarse en español o en inglés, dependiendo de la maestría, y comenzarán en agosto de este año. El título que se otorgará será oficial, por lo que podrá ser homologado en Colombia.
📚 Becas del 50 % en la Universidad de Zaragoza
✅ Cierre: 15 de mayo de 2026 hasta las 5:00 p.m.
✅ Área de estudio: Diferentes áreas
✅ Oferente: Universidad de Zaragoza
✅ Duración del programa: 12 meses
✅ Fecha de inicio Septiembre 2026
✅ Tipo de curso: Presencial
✅ Idioma: Español y/o inglés
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📒 ¿Quiénes se pueden postular?
- Mayores de 21 años y menores de 65 años.
- Contar con el título profesional o equivalente.
- Tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0 de pregrado.
- Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.
- Contar con el documento otorgado por la Universidad de Zaragoza en su proceso de solicitud de acceso en el periodo 2026.
- Autorización de acceso a estudios de máster con un título extranjero.
- Si es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.
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💻 ¿Cuáles son las maestrías?
- Máster Universitario en Aprendizaje a lo Largo de la Vida: Iniciación a la investigación
- Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa/Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology
- Máster Universitario en Biología Molecular y Celular
- Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos
- Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (CTIG)
- Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital
- Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas
- Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo
- Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing
- Máster Universitario en Economía
- Máster Universitario en Economía Circular
- Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética
- Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
- Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías
- Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud
- Máster Universitario en Física del Universe: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas
- Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
- Máster Universitario en Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente
- Máster Universitario en Gerontología Social
- Máster Universitario en Gestión Administrativa
- Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural
- Máster Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos
- Máster Universitario en Historia y Arte
- Máster Universitario en Ingeniería Biomédica
- Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto
- Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
- Máster Universitario en Ingeniería Química
- Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer
- Máster Universitario en Investigación en Práctica Artística
- Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas
- Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico
- Máster Universitario en Ordenación y Gestión del Territorio y del Medio Ambiente
- Máster Universitario en Paleontología
- Máster Universitario en Química Molecular y Catálisis Homogénea
- Máster Universitario en Relaciones de Género
- Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador
- Máster Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal
- Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales
- Máster Universitario en Tecnologías para la Salud Digital
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💵 ¿Qué cubre la beca?
- Son 10 becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.
- No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.
- Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estancia, tiquetes aéreos, alojamiento, seguro médico, trámites migratorios o manutención.
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🎓 Documentos requeridos
- Solicitud de acceso al máster.
- Título universitario de pregrado.
- Certificado de notas de pregrado.
- Certificado de experiencia profesional.
- Cédula de ciudadanía.
- Certificado de condiciones socioeconómicas.
- Pasaporte.
Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.
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