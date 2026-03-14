Ojo, no caiga: advierten que falsos funcionarios de Mineducación están pidiendo información Foto: Mineducacion

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El Ministerio de Educación advirtió, a través de un comunicado, que recibió una alerta sobre personas que, al parecer, se estarían haciendo pasar por funcionarios de la entidad para enviar mensajes por WhatsApp y correos electrónicos en los que solicitan datos personales y documentos.

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De acuerdo con el Mineducación, estas personas, que no estarían vinculadas a la entidad, al parecer, estarían contactando a integrantes del sector educativo asegurando que adelantan supuestos procesos de selección o contratación.

En algunos casos, los mensajes incluyen solicitudes para enviar hojas de vida, copias de documentos de identidad, certificados académicos u otra información personal. Estas comunicaciones, señaló la cartera, “generan falsas expectativas sobre posibles cargos o vinculaciones laborales”.

Es por esta razón que el Ministerio aclaró que los procesos de vinculación de docentes y directivos docentes no dependen de esta entidad, sino que son competencia de las Entidades Territoriales Certificadas, a través de sus respectivas secretarías de educación, ya sean municipales, distritales o departamentales.

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El Mineducación también precisó que no solicita información sobre datos personales ni cuentas bancarias para realizar consignaciones relacionadas con procesos de vinculación, y recordó que tampoco administra canales de comunicación distintos a sus cuentas oficiales.

“Este Ministerio no ha autorizado a funcionarios ni particulares la realización de procesos de selección fuera de lo contenido en el marco jurídico del sector educativo”, indicó la entidad en el comunicado. Asimismo, reiteró que ninguna de sus dependencias ha solicitado pagos asociados a posibles vinculaciones laborales.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, todos los procesos de provisión de cargos, convocatorias o concursos se realizan únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y de las plataformas institucionales correspondientes.

Ante esta situación, el Mineducación recomendó no compartir datos personales ni documentos con contactos desconocidos, verificar siempre la información a través de los canales oficiales y denunciar este tipo de situaciones ante las autoridades competentes. Finalmente, el Ministerio advirtió que, en el caso de que reciba este tipo de mensajes, se trata de una estafa.

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