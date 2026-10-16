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Eligen a nuevo viceministro de Educación tras la renuncia de Gledy Foliaco 

Hace dos meses el ministerio había posesionado a Gledy María Foliaco como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, pero el 23 de septiembre presentó su renuncia. En su reemplazo llega Álvaro José Cifuentes.

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Redacción Educación
La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, posesionó como Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media a Álvaro José Cifuentes.
La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, posesionó como Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media a Álvaro José Cifuentes.
Foto: Ministerio de Educación - Ministerio de Educación

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El Ministerio de Educación anunció el nombramiento del nuevo viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. Se trata de Álvaro José Cifuentes Ramírez, abogado con énfasis en Derecho Político, especialista en Derecho Público, Magíster y Doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones.

Cifuentes llega en reemplazo de Gledy María Folaco Rebolledo, quien se había posesionado en ese cargo hace solo dos meses, cuando la cartera estaba liderada por Viviane Morales. De acuerdo con el decreto con el que se oficializa la llegada del nuevo viceministro, Foliaco presentó su renuncia al cargo el 23 de septiembre.

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Según el ministerio, Cifuentes se ha desempeñado como presidente del Consorcio por la Infancia y la Juventud en Antioquia y rector del Colegio Bilingüe Aspaen Alcázares, en ese mismo departamento. También fue presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo (RIIDE) en Colombia.

También, afirma la cartera, ha ejercido como integrante de Juntas Directivas y Consejos Directivos de instituciones educativas de iniciativa estatal y de iniciativa social, así como de entidades sin ánimo de lucro.

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“Su trayectoria personal, profesional y académica se ha centrado en la educación, el derecho educativo, la dirección de instituciones educativas y la formación integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias”, escribió el ministerio en un comunicado.

El ministerio explica que Cifuentes será el encargado de “promover la libertad educativa, el respeto por la dignidad humana y las libertades fundamentales”.

La cartera además afirma que que el viceministro tendrá un enfoque prioritario en tres aspectos: la promoción y respeto a la libertad fundamental y derecho natural de las familias para educar a sus hijos acorde a sus convicciones; la dignificación de los maestros colombianos y el impulso a su reconocimiento social.

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Por Redacción Educación

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