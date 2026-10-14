Mineducación anunció casi COP 62.000 millones en alivios para usuarios del Icetex

Según la cartera, a través de los fondos del Ministerio de Educación Nacional se destinarán cerca de COP 52.000 millones para aliviar las tasas de interés de los créditos educativos del Icetex, “una medida que beneficiará a aproximadamente 170.000 estudiantes de educación superior que se encuentran pagando sus…

El Ministerio de Educación anunció que destinarán cerca de COP 62.000 millones para alivios económicos que beneficiarán a más de 173.000 usuarios del Icetex , y a docentes y directivos afectados tras el terremoto del 10 de agosto.

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Según la cartera, a través de los fondos del Ministerio de Educación Nacional se destinarán cerca de COP 52.000 millones para aliviar las tasas de interés de los créditos educativos del Icetex, “una medida que beneficiará a aproximadamente 170.000 estudiantes de educación superior que se encuentran pagando sus créditos y que habían perdido el subsidio a la tasa de interés”, afirmaron en un comunicado.

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La otra parte del dinero, específicamente COP 9.829 millones, estará dirigido a 3.827 docentes y directivos docentes en formación de posgrados, mediante la condonación de deuda para créditos educativos.

Los alivios se verán reflejados de la siguiente manera:

Suspensión del pago de cuotas durante 12 meses, sin generación de nuevos intereses y con eliminación de intereses pendientes.

Eliminación de obligaciones con más de 360 días de mora, clasificadas como irrecuperables.

Condonación de créditos educativos para quienes hayan obtenido su título académico y cumplan los requisitos establecidos.

Estas medidas están dirigidas a beneficiarios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

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El reciente anuncio se suma al que había hecho el Icetex días después del terremoto del 10 de agosto. En ese momento, la entidad anunció la suspensión temporal de las acciones de cobro, el congelamiento de las cuotas del crédito y de la generación de intereses tras la emergencia.

Para esa fecha también informaron que el Ministerio de Educación estaba trabajando en la ejecución de las medidas de apoyo previstas para 2026. “En esta vigencia, la cartera destina 520 mil millones de pesos para financiar el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de sostenimiento y las condonaciones por graduación, en beneficio de los usuarios del Icetex”, escribieron en un comunicado.

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