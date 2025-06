Dos escuelas colombianas son finalistas de un premio internacional de educación

La Institución Educativa José Asunción Silva, entre los diez finalistas del World’s Best School Prize for Overcoming Adversity. /T4 EDUCATION Foto: T4 EDUCATION

El Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente “ICAM”, en Villa de San Diego de Ubaté, Cundinamarca, y la Institución Educativa José Asunción Silva, en Medellín, son las únicas instituciones educativas colombianas finalistas dentro del Top 10 de los World’s Best School Prizes 2025, un prestigioso premio educativo que reconoce y comparte las mejores prácticas de escuelas que están transformando vidas dentro y fuera del aula en todo el mundo.

“En un mundo que está siendo trastocado por la inteligencia artificial, donde la tecnología está redefiniendo las trayectorias de aprendizajes y dejando obsoletos trabajos que han existido por siglos, en medio de desafíos crecientes como el cambio climático, los conflictos, la pobreza y el populismo, el futuro que enfrentan los jóvenes nunca se ha sentido más incierto. Y una buena educación, con las personas en su centro, nunca ha sido más importante como lo es hoy”, señala Vikas Pota, fundador de T4 Education y de los World’s Best School Prizes.

Los World’s Best School Prizes son un premio internacional liderado por la organización global T4 Education, con sede en el Reino Unido. Su propósito es reconocer, celebrar y visibilizar a escuelas de todo el mundo que están generando un impacto positivo y transformador en sus comunidades y en la vida de sus estudiantes. Se otorgan en cinco categorías: Innovación, Acción Ambiental, Superación de la Adversidad, Colaboración con la Comunidad y Promoción de Vidas Saludables. El premio no solo ofrece visibilidad internacional y conexión con redes globales de innovación educativa, sino también el reconocimiento de gobiernos, medios y organismos multilaterales. T4 Education es una plataforma digital que conecta y apoya a docentes y escuelas de todo el mundo, buscando amplificar la voz de los educadores y mejorar la cultura escolar desde la “currícula oculta”. También lideran el programa Best School To Work.

El ICAM, una institución privada que ofrece formación en primaria y secundaria, fue seleccionada como finalista del World’s Best School Prize for Environmental Action (Acción Ambiental). El jurado destacó su “innovador enfoque que convierte a la escuela en un verdadero laboratorio a cielo abierto”, donde “empodera a estudiantes de contextos socioeconómicos vulnerables para que se conviertan en líderes activos frente al cambio climático”.

El jurado cuenta que la institución opera en una región minera y golpeada por la falta de infraestructura escolar, lo que hacía que solo el 20 % de los estudiantes continuaran sus estudios secundarios. En 2006, decidieron iniciar un enfoque centrado en la investigación y la acción ambiental. Así nació un modelo que permite a los estudiantes convertirse en técnicos, científicos e investigadores comprometidos con el entorno. En un laboratorio liderado por los estudiantes se trabaja en problemas de la región como el tratamiento de aguas residuales, la protección de fuentes hídricas y la conservación de ecosistemas vitales para el suministro de agua potable. También abordan el deterioro del suelo y del aire, y desarrollan proyectos sobre radiación solar para mitigar la alta incidencia de cáncer de piel, generando “resultados que ya están impactando a las comunidades cercanas e incluso a la formulación de políticas públicas”.

Desde que implementó esta metodología basada en la investigación, con materias como técnicas agroambientales y metodología de la investigación, el instituto ha beneficiado a más de 3.000 estudiantes. En 2021, logró reducir la deserción escolar a 0 %, frente a un 3,58 % a nivel nacional. Además, “más del 60 % accede a la educación superior, a pesar de que el 56 % proviene de los niveles socioeconómicos más bajos”. Para los jurados del reconocimiento, este caso del ICAM demuestra entonces cómo una propuesta pedagógica arraigada en el territorio y en la acción ambiental puede no solo transformar la vida de los estudiantes, sino también generar impactos reales en la sociedad y en las políticas públicas del país.

A su vez, la Institución Educativa José Asunción Silva, una institución “de gestión estatal de educación inicial, primaria y secundaria en Medellín”, fue seleccionada como finalista del World’s Best School Prize for Overcoming Adversity (Superación de la Adversidad). Su reconocimiento se debe a la implementación de “un modelo pedagógico transformador que impulsa el desarrollo de habilidades para la vida, el liderazgo, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, formando estudiantes académicamente fuertes y emocionalmente resilientes”.

Medellín, una ciudad que enfrenta problemáticas como la violencia, la desigualdad de género y la exclusión social, requería más que una educación tradicional, señala el jurado. Frente a este panorama, la institución implementó un enfoque pedagógico centrado en el desarrollo social y el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Esta metodología promueve “la colaboración, el trabajo en equipo y el desarrollo socioemocional”, al tiempo que mantiene altos estándares académicos. Uno de los pilares clave del modelo es el “proyecto de vida”, una herramienta pedagógica que permite a los estudiantes trazar su camino con propósito y conciencia social. Así, los jóvenes aprenden a tomar decisiones significativas que impactan positivamente tanto en su vida personal como en su comunidad. Se fomenta en ellos la autoestima, el sentido de pertenencia y la autonomía para enfrentar con confianza las amenazas sociales que los rodean.

El impacto ha sido contundente, según la nominación del premio: “las virtudes como la resiliencia, la colaboración y la empatía han aumentado en un 80 %”, mientras que “la participación en actividades extracurriculares, reconocimientos y becas ha crecido en un 70 %”. Además, las familias se han involucrado más activamente en el proceso educativo, y los propios estudiantes lideran actividades que integran a madres, padres y otros miembros de la comunidad. Gracias a este enfoque integral, la institución ha sido reconocida como una de las Escuelas Ejemplares en los Premios a la Calidad Educativa de Medellín.

Los ganadores de las cinco categorías de los World’s Best School Prizes —Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables— serán seleccionados por un Jurado de Expertos con base en criterios exigentes y cuidadosamente definidos. Además, las 50 escuelas finalistas participarán en una votación pública, que se abre hoy, para elegir a la ganadora del Community Choice Award. Cualquier persona puede votar a través del sitio oficial: https://vote.worldsbestschool.org/.

Los ganadores se darán a conocer en octubre. Tanto ellos como los finalistas serán invitados a participar en el World Schools Summit, la conferencia anual de T4 Education, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí compartirán sus experiencias, conocimientos y buenas prácticas con educadores de todo el mundo, así como con responsables de políticas públicas y líderes globales en el ámbito educativo.

