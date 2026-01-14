¿Quiere estudiar en Hungría? Hay becas para pregrado, maestría y doctorado Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Hungría y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria de becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar un pregrado, maestría o doctorado en una universidad de este país. Todos los programas serán dictados en inglés y de forma presencial.

(Lea: En Bogotá, 36 colegios privados podrían cerrar este 2026)

La convocatoria, que cubre el 85 % de la matrícula de los programas, estará abierta hasta este 15 de enero a las 5:00 de la tarde. Estos son los requisitos que deberá tener en cuenta para postularse.

📚 Becas de pregrado en Hungría

Cierre: 15 de enero de 2026 a las 5:00 p.m.

Oferente: Gobierno de Hungría

Duración del programa: 2 – 4 años

Fecha inicio: Septiembre 2026

Tipo de curso: Presencial

Idioma: Inglés

💻 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?

Mayores de 18 años y menores de 25 años.

Contar con título de bachiller.

Contar con un promedio mínimo de notas de 4,0/5,0.

Haber obtenido un puntaje global de mínimo 250 puntos en las pruebas SABER 11.

Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2.

Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no pueden encontrarse en mora.

💻 ¿Qué cubre la beca?

El 85 % de la matrícula del programa.

Se otorgará un estipendio de 43,700 florines húngaros (aproximadamente 110 euros) por 12 meses, hasta la finalización de la beca.

El becario deberá llevar aproximadamente 100 euros o su equivalente en florines para cubrir sus necesidades inmediatas a su llegada a Hungría.

Se otorgará alojamiento en la residencia estudiantil de la institución anfitriona (dependiendo de la capacidad del centro docente) o una contribución de 40,000 florines húngaros (equivalentes a 100 euros aproximadamente) mensuales para cubrir los costos de alojamiento durante todo el período de la beca.

Servicios de atención médica según la legislación húngara y seguro médico complementario de hasta 65,000 HUF (aprox. 160 euros) al año por persona.

(Puede leer: Joshue Castellanos, profesor colombiano, clasificó entre los 10 mejores del mundo)

💻 ¿Cuáles son los documentos que se requieren para la beca?

Formulario del Gobierno de Hungría.

Título de bachiller.

Certificado de notas de bachillerato.

Resultados pruebas de Estado Saber 11.

Certificado de conocimiento de inglés.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Certificado de residencia.

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

📚 Becas de maestría en Hungría

Cierre: 15 de enero de 2026 a las 5:00 p.m.

Oferente: Gobierno de Hungría

Duración del programa: 1.5 – 2 años

Fecha inicio: Septiembre 2026

Tipo de curso: Presencial

Idioma: Inglés

💻 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?

Mayores de 20 años y menores de 65 años.

Contar con título de profesional universitario.

Contar con un promedio mínimo de 4.0/5.0.

Acreditar un mínimo de doce meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2.

Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no pueden encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

(Le puede interesar: Icetex abre nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual)

💻 ¿Qué cubre la beca?

El 85 % del valor de la matrícula.

Se otorgará un estipendio de 43,700 florines húngaros (aproximadamente 110 euros) por 12 meses, hasta la finalización de la beca.

Se otorgará alojamiento en la residencia estudiantil de la institución anfitriona (según disponibilidad). Si no se asigna residencia, el becario recibirá una contribución mensual de 40,000 florines húngaros (aprox. 100 euros) para cubrir costos de alojamiento durante todo el período de la beca.

Servicios de atención médica según la legislación húngara y seguro médico complementario de hasta 65,000 HUF (aprox. 160 euros) al año por persona.

💻 ¿Cuáles son los documentos que se requieren para la beca?

Formulario del Gobierno de Hungría.

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas de pregrado.

Certificado de experiencia profesional.

Certificado conocimiento en inglés.

Certificado condiciones socioeconómicas.

Certificado de residencia.

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

📚 Becas de doctorado en Hungría

Cierre: 15 de enero de 2026 a las 5:00 p.m.

Oferente: Gobierno de Hungría

Duración del programa: 4 años

Fecha inicio: Septiembre 2026

Tipo de curso: Presencial

Idioma: Inglés

💻 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?

Mayores de 20 años y menores de 65 años.

Contar con título de profesional universitario y un título de maestría.

Contar con un promedio mínimo de 3.8/5.0.

Acreditar un mínimo de doce meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Acreditar un nivel mínimo equivalente a B2.

Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no pueden encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

(Puede leer: Los escenarios que le esperan a la U. de Antioquia, en medio de una pelea política)

💻 ¿Qué cubre la beca?

El 85 % de la matrícula.

El monto mensual de la beca es de 140,000 florines húngaros (350 euros aproximadamente) para la primera fase del doctorado (cuatro semestres) y 180,000 florines húngaros (450 euros aproximadamente) para la segunda fase (cuatro semestres) - por 12 meses/año, hasta la finalización de los estudios.

Se otorgará alojamiento en la residencia estudiantil de la institución anfitriona (dependiendo de la capacidad del centro docente) o una contribución de 40,000 florines húngaros (equivalentes a 100 euros aproximadamente) mensuales para cubrir los costos de alojamiento durante todo el período de la beca.

Servicios de atención médica de acuerdo con la legislación húngara pertinente y seguro médico complementario de hasta 65.000 HUF (aproximadamente 160 euros) al año / persona

💻 ¿Cuáles son los documentos que se requieren?

Formulario del Gobierno de Hungría.

Título de maestría.

Certificado de notas de maestría.

Certificado de experiencia profesional.

Certificado de conocimiento de inglés.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Certificado de residencia.

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

(Lea también: Los detalles y discusiones del informe que sacudió a la Universidad de Antioquia)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚