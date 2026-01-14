La Fundación Carolina abre convocatoria de becas para estudiar en España. ¿Cómo postularse?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fundación Carolina abrió la convocatoria de su programa de becas para estudiar en universidades de España durante el período 2026 - 2027. En total, hay 736 becas disponibles en 203 programas dirigidos a las personas que estén interesadas en postularse.
(Lea: ¿Quiere estudiar en Hungría? Hay becas para pregrado, maestría y doctorado)
Los programas, explicó la entidad en su comunicado, mantienen un “enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y priorizan aquellas áreas y especializaciones que contribuyen de manera significativa al bienestar y al progreso de la región iberoamericana”.
Para esta edición, el programa ofrecerá 228 becas de posgrado; 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales; 114 renovaciones de becas de doctorado; 24 becas de movilidad de profesorado, y 250 becas de estudios institucionales.
Otro de los cambios clave es el incremento en el número de becas dirigidas a mujeres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como el fortalecimiento del programa de becas destinado a personas defensoras de derechos humanos.
📚 Becas Fundación Carolina 2026
- Becas de posgrado y estudios institucionales: del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, excepto el programa de la Escuela Complutense de Verano (ECV), cuyo plazo finaliza el 18 de febrero de 2026.
- Becas de doctorado, estancias cortas y movilidad: del 12 de enero al 9 de abril de 2026.
(Puede leer: En Bogotá, 36 colegios privados podrían cerrar este 2026)
📚 Algunas maestrías disponibles de la Fundación Carolina
- Máster Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial (Universidad de Alicante)
- Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social (Universidad Complutense de Madrid)
- Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Protección de las Personas Mayores (Universidad de Granada)
- Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social (Universidad de Vigo)
- Máster Universitario en Protección Jurídico Social de Personas y Colectivos Vulnerables (Universidad de Cádiz)
- Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables (Universidad de Almería)
- Máster Oficial en Desarrollo Rural (Universidad de Extremadura)
- Máster en Olivar y Aceite de Oliva (Universidad de Jaén)
- Máster Universitario en Biotecnología (Universidad de Córdoba)
- Máster Universitario en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales (Universidad de La Laguna)
- Máster Interuniversitario en Investigación en Ciencias de la Visión (Universidad de Valladolid)
- Máster Oficial en Biotecnología y Bioingeniería (Universidad Miguel Hernández)
- Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia (Universidad de Huelva)
- Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa (Universidad de Zaragoza)
- Máster Universitario en Biomedicina Experimental (Universidad de Castilla La Mancha)
- Máster Universitario en Biomedicina Molecular (Universidad Autónoma de Madrid)
- Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos (Universidad de Oviedo)
- Máster Universitario en Ingeniería Biomédica Computacional (Universitat Pompeu Fabra)
- Máster Universitario en Investigación Biomédica (Universitat Pompeu Fabra)
- Máster Universitario en Investigación en Inmunología (Universidad Complutense de Madrid)
- Máster Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud (Universidad Autónoma de Madrid)
- Máster Universitario en Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en Enfermedades Infecciosas (Universidad de Alcalá de Henares)
- Máster Universitario en Neurociencia: de la Investigación a la Clínica (Universidad Miguel Hernández)
- Máster Universitario en Neuropsicología (Universidad de Loyola)
- Máster Universitario en Neurotecnología (Universidad Politécnica de Madrid)
- Máster Universitario en Salud Pública UPNA (Universidad Pública de Navarra)
- Máster en Biología Molecular y Biomedicina UNICAN (Universidad de Cantabria)
- Máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales (Universidad de Valencia)
- Máster en Salud Pública EHU (Universidad del País Vasco)
- Máster universitario en Investigación e Innovación en Biotecnología (Universidad Pública de Navarra)
- Curso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales Iberoamericanos (Programa Ibermedia)
- Máster Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación y Formación (Universidad Autónoma de Madrid)
- Máster Oficial en Interpretación Musical del Conservatorio del Liceu (Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona)
- Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
- Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa (Universidad de Oviedo)
- Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Educación (Universidad de Valladolid)
- Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos (Universidad de Cantabria)
- Máster Universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario (Universidad de Santiago de Compostela)
- Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación (Universidad de León)
- Máster Oficial Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía (Universidad de Huelva)
- Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género (Universidad Autónoma de Madrid)
- Máster Universitario en Estudios de Género (Universidad Complutense de Madrid)
- Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional (Universidad de Sevilla)
- Máster en Estudios Feministas y de Género (Universidad del País Vasco)
- Máster Universitario en Cronicidad y Nuevos Modelos de Atención Sociosanitaria (Universidad de La Coruña)
- Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas (Universidad de Murcia)
- Máster Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos (Universidad de Huelva)
- Máster Universitario en Mediación (Universidad de Murcia)
- Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (Universidad de Alicante)
- Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales (Universidad Carlos III de Madrid)
- Máster en Legal Tech y Regulación Energética (Cremades & Calvo-Sotelo)
- Máster in Economics and Finance (Centro de Estudios Monetarios y Financieros)
- Master in International Development (IE)
- Máster Universitario de Investigación en Arte y Creación (Universidad Complutense de Madrid)
- Máster Universitario en Propiedad Intelectual (Universidad Carlos III de Madrid)
- Máster Universitario en Análisis Económico Moderno (Universidad Rey Juan Carlos)
- Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Universidad Carlos III de Madrid)
- Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas (Universidad de Alicante)
- Máster Universitario en Desarrollo Internacional (Institut Barcelona d`Estudis Internacionals - IBEI)
- Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (Centro de Estudios Garrigues)
- Máster Universitario en Estudios de Comisariado/ Curatorial Studies (Universidad de Navarra)
- Máster Universitario en Gestión Cultural y de Industrias Creativas (Universidad de Alcalá de Henares)
- Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas (Universidad Carlos III de Madrid)
- Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (Universidad de Castilla La Mancha)
- Máster Universitario en Mercados Internacionales (Universitat Rovira i Virgili)
- Máster Universitario en Turismo Cultural (Universitat de Girona)
- Máster en Banca y Regulación Financiera (Universidad de Navarra)
- Máster en Estudios Globales (Universidad Rey Juan Carlos)
- Master in Nanostructured Materials for Nanotechnological Applications (Universidad de Zaragoza)
- Máster Interuniversitario en Química Sintética e Industrial (Universidad del País Vasco)
- Máster Universitario en Automática y Robótica (Universidad Politécnica de Madrid)
- Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química (Universitat de les Illes Balears)
- Máster Universitario en Computación y Sistemas Inteligentes (Universidad de Deusto)
- Máster Universitario en Comunicaciones Avanzadas y Visión Artificial (Universidad Pública de Navarra)
- Máster Universitario en Ingeniería Circular (Universidad Carlos III de Madrid)
- Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción (Universidad de Vigo)
- Máster Universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial (Universitat Rovira i Virgili)
- Máster Universitario en Mecatrónica (Universidad de Vigo)
- Máster Universitario en Mecánica de Materiales y Estructuras (Universitat de Girona)
- Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (Universidad Pública de Navarra)
- Máster Universitario en Software y Sistemas (Universidad Politécnica de Madrid)
- Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Afi Global Education)
- Máster en Química Aplicada (Universidad de Córdoba)
(Le puede interesar: Joshue Castellanos, profesor colombiano, clasificó entre los 10 mejores del mundo)
📚 ¿Cómo aplicar a la beca de la Fundación Carolina?
- Ingresar a la página de la Fundación Carolina e ingresar a la pestaña de solicitantes de becas. Acceder al perfil del candidato e iniciar sesión (o crear una cuenta en caso de que sea necesario).
- La oferta de becas está dividida por áreas: Postgrado, Programas de Becas y Estudios Institucionales, Doctorado y Estancias Cortas y Movilidad. Estancias de Investigación. Deberá seleccionar el programa en el que esté interesado.
- Luego, deberá consultar todas las condiciones y requisitos. Seleccionar la opción de solicitar y priorizar el orden de la solicitud.
- Una vez solicitado el máster o programa en el que esté interesado, se deberá diligenciar todos los apartados que figuran en el formulario.
Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚