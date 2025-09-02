Están abiertas las becas para estudiar una maestría en Países Bajos durante 2026

Imagen de referencia. La primera ronda de postulaciones estará abierta hasta el 1 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/Sem van der Wal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad de Twente, Países Bajos, abrió su convocatoria para la University of Twente Scolarship (UTS), una beca para estudiar programas de maestría en esa institución.

Esta oportunidad cubre entre 3.000 y 22.000 euros por programas de un año, o hasta el doble para programas de dos años. La institución aclara que se trata de una compensación por los gastos de estudio que se entrega directamente a los estudiantes y estos deciden cómo utilizarla. La beca no se hace cargo de pagar directamente los gastos, como el costo de la matrícula en la Universidad.

“Antes de solicitar la beca UTS, el candidato debe verificar el costo total de sus estudios y alojamiento en la UT y en los Países Bajos. La beca no es completa. El candidato debe asegurarse de poder cubrir los gastos restantes sin problemas. Si no puede hacerlo, no debe solicitar la UTS”, indica la universidad en su página web.

Esta convocatoria está abierta a estudiantes que planean iniciar sus estudios de maestría en septiembre de 2026. Aunque la postulación estará abierta por varios meses, debe tener en cuenta que necesita una carta de admisión provisional a uno de los programas de maestría de la Universidad de Twente.

Hay un listado de 27 programas dentro de los que puede seleccionar el de su preferencia. Hay maestrías en ciencias naturales, medicina, biotecnología, ingenierías, ciencias sociales, entre otros.

Como los programas son en inglés, usted también debe certificar sus conocimientos en inglés con un examen de validez internacional, en el que debe obtener un puntaje sobresaliente en habilidades de comunicación hablada.

Habrá dos rondas de convocatoria. La primera, desde el 15 de octubre hasta el 1 de febrero de 2026. La siguiente estará abierta hasta mayo. No podrá postularse en las dos rondas.

Una vez se postule, pasará por un proceso de selección, que incluye la aprobación por parte de un comité de la Universidad de Twente. Es por eso que el proceso debe realizarse con un año de antelación al comienzo de los estudios.

Puede consultar todos los requisitos y el proceso para aplicar dando clic aquí o ingresando a la página web de la University of Twente Scholarship.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚